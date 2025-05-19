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Измайлов Илья
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1
Измайлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|УльтимаТек - Экспанта 2 1
|УльтимаТек - UltimaTec. 22 1
|УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
|УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
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