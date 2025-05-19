Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175171
ИКТ 13652
Организации 10642
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25601
Персоны 75126
География 2840
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

Измайлов Илья


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Измайлов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Экспанта 2 1
УльтимаТек - UltimaTec. 22 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 91 1
АСУ ТП - APC - Advanced Process Control - СУУТП - Cистемы усовершенствованного управления технологическим процессами 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 193 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3181 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 812 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 787 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 9 1
Смоленский Александр 7 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153