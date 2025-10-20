Модель гибких партнерств работает: «Экспанта» привлекла 300 миллионов

Инвестиции направят на увеличение доходности и расширение портфеля компаний, в который сейчас входят российские разработчики «Датана», «Датабриз», «Адептик Плюс» и «Хайв Майнд ИИ». Цель капиталовложений – достичь совокупной выручки в два млрд руб. по итогам 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Экспанты».

Александр Смоленский, генеральный директор холдинга «Экспанта», объединяющего разработчиков программного обеспечения для промышленности, объявил о завершении первой сделки по привлечению внешних инвестиций. Финансирование взяла на себя группа инвесторов во главе с Евгением Васильевым – совладельцем фонда «МТТ Групп», топ-менеджером, известным российским предпринимателем и заслуженным деятелем телекоммуникационной отрасли.

«Решение об инвестировании было принято на фоне уверенного роста «Экспанты». Менеджмент холдинга создал для этого все предпосылки: устойчивое финансовое положение, портфель перспективных продуктов и, что крайне важно, профессиональная команда, которая демонстрирует высокую экспертизу как в области искусственного интеллекта – одного из самых востребованных направлений для инвестиций в ИТ, так и в области решений для автоматизации производств в целом. Уверен, что холдинг обладает всем необходимым, чтобы занять и удерживать лидирующую позицию на этом динамичном рынке», – сказал Евгений Васильев.

На текущий момент «Экспанта» вышла на годовую выручку в 500 млн руб., компании «Датана» и «Датабриз», входящие в ГК, по итогам 2024 г. продемонстрировали почти двукратный рост, а портфель заказчиков пополнился десятком новых крупных клиентов из промышленных отраслей. Также в 2025 г. холдинг проинвестировал в «Адептик Плюс» и «Хайв Майнд ИИ».

Инвестор вложит в развитие холдинга 300 млн руб., получив порядка трети долей в уставном капитале компании. Деньги будут направлены на ускоренное развитие текущих активов холдинга, а также стратегическое приобретение долей в новых разработчиках прикладных систем для промышленности.

«Наша стратегия консолидации активов на рынке промышленного ПО весьма своевременна. Мы видим растущий интерес инвесторов к технологическому сектору: по оценкам экспертов, в период с 2025 по 2027 г. частные инвестиции в разработку ИТ-решений достигнут 100 млрд руб. в год, при этом большой интерес вызывают проекты в области искусственного интеллекта. Привлечение инвестиций в «Экспанту» – это не только подтверждение правильности нашего курса, но и возможность занять сильные позиции в этом инвестиционном тренде, объединяя лучшие команды и технологии», – сказал Александр Смоленский, генеральный директор холдинга «Экспанта».

Стратегия роста и портфель холдинга

«Экспанта» объединяет и инвестирует в лучших российских вендоров, которые разрабатывают новый слой промышленного ПО. Управляющая компания использует гибридную модель интеграции новых активов, позволяющую минимизировать риски и мотивировать основателей.

«Мы сознательно придерживаемся гибких акционерных партнёрств по сравнению с агрессивными поглощениями. Наша модель предполагает вход в капитал на начальном этапе с долей 15-20%, не предполагающей контроль, и опционом на дальнейший выкуп. Такой подход позволяет нам управлять рисками, а у основателей появляется мощный стимул для роста: чем выше результаты компании, тем значительнее ее оценка при последующих раундах инвестиций», – сказал Илья Измайлов, управляющий директор «Экспанты».

Доли «Экспанты» в текущем портфеле группы компаний

ООО «Датана» (рекомендательные системы на базе ИИ и решения класса СУУТП), включая ООО «Лемма»: 50%.

ООО «Датабриз» (платформа для управления остановочными ремонтами): 49%.

ООО «Адептик Плюс» (системы производственного планирования для дискретных производств), включая ООО «МЕС-Технологии»: 25% (10% по владению, 15% по договору конвертируемого займа).

ООО «ХМИИ» («Hive Mind AI») (решения для объемно-календарного планирования и оптимизации логистики): 15%.

Сделка отмечает новый этап в развитии «Экспанты». Холдинг планирует дальнейшее расширение пула партнеров за счет привлечения новых разработчиков промышленного ПО, укрепляя свои позиции на рынке. «Капитализация – это на самом деле следствие. Первичны качество предоставляемых программных продуктов и сервисов, экспертиза и доверие со стороны заказчиков. Когда всё это есть в комплексе, бизнес начинает расти, а вслед за этим и его стоимость», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек», одного из ключевых инвесторов «Экспанты».