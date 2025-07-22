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УльтимаТек Экспанта Adeptik Адептик Плюс
Adeptik – российская IT-компания, основана в 2010 г. Основная специализация – разработка и внедрение информационных систем, использующих методы искусственного интеллекта для эффективного планирования деятельности предприятий.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 8 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Гудырин Сергей 5 3
|Поляков Сергей 74 1
|Сударкин Евгений 28 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Ложкин Федор 1 1
|Семенов Александр 163 1
|Смоленский Александр 9 1
|Роднова Ксения 5 1
|Измайлов Илья 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
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