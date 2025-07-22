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УльтимаТек Экспанта Adeptik Адептик Плюс

УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс

Adeptik – российская IT-компания, основана в 2010 г. Основная специализация – разработка и внедрение информационных систем, использующих методы искусственного интеллекта для эффективного планирования деятельности предприятий.  

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 8 000 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 8 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 8 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» 2
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
21.06.2024 «Адептик Плюс» завершила разработку системы для производственного планирования Adeptik APS AP на грант РФРИТ 2
25.08.2022 Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий 1
01.06.2022 Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 61 2
Dassault Systemes 222 2
SAP SE 5353 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
ЦРТ Инновации 70 1
ИИ-Технологии 156 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Корус Консалтинг - Roxit 2 1
8593 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 186 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 148 1
Бизнес Технологии 31 1
Корус Консалтинг ГК 1275 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
УльтимаТек - Экспанта 5 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 62 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1493 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 401 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 817 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2310 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4338 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24921 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5483 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 232 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 439 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1722 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1758 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1721 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1370 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 912 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 844 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4299 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1009 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6663 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1793 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 100 1
Siemens Opcenter 9 2
Dassault Systemes - Delmia 28 2
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik APS AP 1 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 17 1
IT-Enterprise APS 1 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1062 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 20 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 1
Гудырин Сергей 5 3
Поляков Сергей 74 1
Сударкин Евгений 28 1
Тихонов Рустам 6 1
Ложкин Федор 1 1
Семенов Александр 163 1
Смоленский Александр 9 1
Роднова Ксения 5 1
Измайлов Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2111 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1057 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 659 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5643 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1376 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8049 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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