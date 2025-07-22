УльтимаТек Экспанта Adeptik Адептик Плюс

Adeptik – российская IT-компания, основана в 2010 г. Основная специализация – разработка и внедрение информационных систем, использующих методы искусственного интеллекта для эффективного планирования деятельности предприятий.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 8 000 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 5, упоминаний - 8