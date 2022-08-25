Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий

Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и отечественная компания Adeptik, специализирующаяся на решениях в области оптимального планирования производственных процессов, подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области продвижения технологий искусственного интеллекта для обеспечения оптимальных производственных и логистических цепочек в промышленности. При этом основной акцент делается на планировании и поиске оптимального решения с учетом различных производственных факторов, обеспечении производства необходимыми материалами и ресурсами, актуальной бизнес-тактикой и минимизации возможных рисков.

Компании договорились вести совместные проекты и предлагать клиентам комплекс решений для сквозного управления производственными процессами: планированием, производством, логистикой. Все это является частью цифровизации предприятий под ключ – от цифровой разработки продукта до управления производством и послепродажным обслуживанием.

Стороны уверены, что задачи планирования являются одними из самых сложных в управлении предприятиями и организациями. Оптимальное решение задач прогнозирования и планирования производственных мощностей, особенно на оперативном уровне, помогают сократить время прохождения заказа и управлять рисками в процессе производства. Иначе потери времени могут составлять до 20–30%, и любая из задержек может привести к увеличению затрат и срыву сроков исполнения заказов.

Prof-IT Group реализует стратегию по усилению компетенций и расширению продуктового предложения в сфере комплексной автоматизации производства. Компания Adeptik разработала систему оптимизационного планирования для производства «Снаряд | APS». Интеграция с этим решением позволит получать актуальные данные и прогнозы для MES системы по планам и графикам производства, а также с учетом обратной связи управлять производственным оборудованием.

«Снаряд | APS» разработан на базе технологий искусственного интеллекта, которые активно внедряются в промышленность. Продукт предназначен для тактического планирования и составления детальных графиков, построенных на принципах оптимизации. В решении используются новейшие алгоритмы, которые помогают быстро реагировать на неожиданные изменения, постоянно повышать эффективность работы, удовлетворять запросы заказчиков и сокращать сроки вывода продукции на рынок.

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«ИИ-технологии могут снизить риск человеческого фактора и оптимизировать затраты предприятия. Одним из главных направлений для применения ИИ является предиктивная аналитика, необходимая для использования ресурсов предприятия с учетом ограничений реального производства и увеличения объемов производства.

Мы уверены, что наш опыт позволит интегрировать ИИ-технологии для повышения эффективности и стабильности различных производств. Сотрудничество с интегратором Prof-IT Group позволит быстрее и эффективнее реализовывать большие проекты, наращивать компетенции, аккумулировать опыт для развития промышленных предприятий», – отметил генеральный директор Adeptik Сергей Гудырин.

«Для нас очень важно сотрудничество с Adeptik, потому что оно полностью укладывается в текущую стратегию импортозамещения, предполагающую полный переход на чисто российские ИТ-решения. Отрадно, что вместе мы можем предложить рынку такие продукты, основанные на современных технологиях. Сотрудничество с Adeptik открывает для нас новые горизонты по развитию бизнеса и позволит еще больше завоевать доверие клиентов из промышленного сегмента. Мы продолжаем строить импортонезависимый стек технологий и способствовать сохранению устойчивости и конкурентоспособности отечественных предприятий», – сказал генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.