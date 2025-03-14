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Корус Консалтинг Roxit

ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила в 2025 году на рынок компанию под брендом ROXIT. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ.


14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Adeptik - Адептик Плюс 4 1
Бизнес Технологии 28 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 164 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7908 1
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