ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила в 2025 году на рынок компанию под брендом ROXIT. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ.