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Корус Консалтинг Roxit
ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила в 2025 году на рынок компанию под брендом ROXIT. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ.
|14.03.2025
|«Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Adeptik - Адептик Плюс 4 1
|Бизнес Технологии 28 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 164 1
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 137 1
|Корус Консалтинг ГК 1231 1
|1С 8317 1
|Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 16 1
|Бизнес Технологии - Global-ERP 59 1
|Яндекс.Маркет 969 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 928 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 494 1
|Роднова Ксения 4 1
|Семенов Александр 151 1
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