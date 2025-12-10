«Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и ГК «Корус Консалтинг» заключили партнерское соглашение. Внедрением комплексных программных решений для управления предприятиями займется ROXIT, дочерняя компания «Корус Консалтинг», специализирующаяся на стратегическом ИТ-консалтинге и интеграции корпоративных систем. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Компания «Галактика» предлагает экосистему продуктов класса ERP, ERP HR, EAM, MES и других востребованных решений для цифровизации предприятий. В условиях активного импортозамещения компании ищут полнофункциональные отечественные альтернативы западному ПО, и продукты «Галактики» решают эти задачи. Флагманский продукт «Галактика ERP» внедряется в российских компаниях и доказывает, что отечественные продукты не уступают зарубежным, созданы с использованием современного технологического стека, выдерживают большие нагрузки и имеют полную функциональность, необходимую заказчику.

В рамках партнерства ROXIT сосредоточится на внедрении четырех систем: «Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES».

«Партнерство с компанией “Корус Консалтинг” открывает дополнительные перспективы для наших клиентов благодаря профессиональному опыту и компетенции консультантов партнера. Совместно мы можем предлагать более широкий спектр услуг и решать комплексные задачи заказчиков. Комбинация консультационной поддержки “Корус Консалтинг” и технологической базы “Галактики” поможет заказчикам эффективно автоматизировать процессы и добиваться реальных результатов в процессе цифровой трансформации своего бизнеса», — сказал Алексей Телков, генеральный директор корпорации «Галактика».

«Сегодня российский бизнес остро нуждается в зрелых и масштабируемых решениях, которые действительно работают на производстве. “Галактика” — один из самых заметных игроков на этом рынке: компания давно присутствует в отрасли, последовательно развивает линейку продуктов и активно инвестирует в ключевые направления. Мы видим успехи “Галактики” в корпоративном сегменте и крупные промышленные внедрения, что подтверждает надежность решений. Для нас это стратегическое партнерство — логичный шаг: мы активно работаем с корпоративными заказчиками и хотим иметь в портфеле зрелые отечественные системы, способные автоматизировать ключевые контуры управления — от планирования ресурсов и управления активами до кадров и производственных процессов», — отметил Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».