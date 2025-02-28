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Галактика MES
Галактика MES и организации, системы, технологии, персоны:
|Мальков Антон 44 4
|Путин Владимир 3195 2
|Борисов Юрий 118 1
|Мантуров Денис 109 1
|Черных Дмитрий 16 1
|Красилов Николай 18 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Басалыга Валерий 5 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Гацко Геннадий 15 1
|Лямшев Денис 2 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1521 1
|Германия - Федеративная Республика 12712 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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