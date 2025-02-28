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Галактика MES



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
11.06.2024 «Галактика» подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 1
07.06.2024 «Галактика» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
05.12.2023 Корпорация «Галактика» и IBS объявили о сотрудничестве 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 2
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
06.03.2019 «Галактика» представила MES-систему для предприятий машиностроения 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Галактика MES и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1471 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 2
SAP SE 5289 1
8280 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Oracle Corporation 6714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Транснефть 301 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Газпром ПАО 1346 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 590 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1402 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 762 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 263 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 787 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 764 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1087 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1318 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 961 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 379 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1755 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2494 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5348 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1256 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 707 1
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Галактика Управление вузом 8 1
Галактика ECM - Галактика СЭД 7 1
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Путин Владимир 3195 2
Борисов Юрий 118 1
Мантуров Денис 109 1
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Красилов Николай 18 1
Рязанцев Олег 2 1
Басалыга Валерий 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145653 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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