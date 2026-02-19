Разделы

«БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем

Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управления ресурсами и предложить корпоративному рынку зрелые цифровые ERP-решения. Внедрением проектов займется «БФТ-Холдинг», обладающий многолетним опытом проектирования и разработки высоконагруженных и отказоустойчивых систем федерального масштаба. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Программные продукты «Галактики» успешно используются в госкорпорациях и на предприятиях различных отраслей экономики: в нефтегазовом секторе, электроэнергетике, химической промышленности, в транспортной и логистической сфере, в телекоме.

В рамках сотрудничества «БФТ-Холдинг» расширяет партнерский портфель для корпоративных клиентов за счет ERP-решений «Галактики» («Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES»), предназначенных для построения надежной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Таким образом, вместе с продуктовой линейкой БФТ для управления даннымиБФТ.ЕНСИ»), управления корпоративными закупками («БФТ.Закупки»), управления имущественными активами («БФТ.Управление активами»), аналитики (BI-платформа Polymatica) коммерческие заказчики получат комплексное предложение, полностью закрывающее их потребности по переводу бизнес-процессов на российские ИТ-продукты.

«Развитие ERP-направления становится одним из ключевых треков бизнес-стратегии БФТ-Холдинга и создает дополнительные возможности для укрепления наших позиций на рынке B2B и B2E. Именно поэтому, опираясь на наш огромный опыт внедрения сложных масштабных систем, мы сегодня сосредоточили значительные ресурсы на развитии этих компетенций. Партнерство с «Галактикой» – одним из наиболее опытных российских разработчиков ERP-систем для крупного корпоративного сектора – позволяет усилить это направление за счет синергии технологических решений и экспертизы команд», – сказала генеральный директор «БФТ-Холдинга» Наталья Зейтениди.

«Мы продолжаем активно расширять и усиливать нашу партнерскую сеть. Цель нашей совместной работы — повышение эффективности внедрения программных продуктов у наших заказчиков. Убежден, что объединение опыта «БФТ-Холдинга» и технологических ресурсов «Галактики» позволит нашим клиентам успешно автоматизировать рабочие процессы и получать конкретные выгоды от цифровой трансформации бизнеса», – отметил Алексей Телков, генеральный директор АО «Корпорация Галактика».

