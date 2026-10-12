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Корус Консалтинг Roxit Рокс Консалтинг

ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила в 2025 году на рынок компанию под брендом ROXIT. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ.

СОБЫТИЯ

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12.10.2026 Roxit перевел кадровый учет и бюджетирование ФОТ в RBI на «1С» 1
13.04.2026 Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей 1
06.04.2026 Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19% 1
06.03.2026 Aquaart Group актуализировала ИТ-стратегию при поддержке ROXIT 1
10.12.2025 «Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса 1
28.11.2025 «Корус Консалтинг» и разработчик Global ERP объявили о партнерстве в области внедрения российских ERP-систем 1
02.04.2025 Axenix и «Корус Консалтинг» объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan 1
14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1513 9
9720 4
Галактика - Корпорация 1554 3
Бизнес Технологии 46 3
SAP SE 5631 2
Oracle Corporation 7111 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3206 1
RBI 31 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 172 1
НППКТ - Научно-производственное предприятие компьютерных технологий - Кибертехника НПП - Kibertechnika 57 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 536 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 21 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 57 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 11 1
Goldman Agency - Голдман Эдженси 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2109 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 932 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 1
Альфа-Банк 1994 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Газпром нефть 748 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1988 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 304 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
Русполимет ПАО 11 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
MODIS - Одежда 3000 59 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1837 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
AquaArt Group - Акваарт 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3697 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5850 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2378 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36834 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27001 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26450 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 960 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4504 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12483 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13828 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5748 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12375 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2142 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18382 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6725 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1152 1
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2784 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 210 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4719 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4934 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 459 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 810 2
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 65 2
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 29 2
Корус Консалтинг - K-Team HRM 75 2
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 18 2
Корус Консалтинг ГК - ДАР - Korus Data Framework - KDF 3 1
НППКТ - Русак ERP-платформа 1 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Lamacon Гуру 6 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1332 1
Microsoft Office 4238 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 689 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1312 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 779 1
1С:ERP Управление предприятием 868 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Галактика MES 13 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 716 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 149 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1022 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 102 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 103 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 22 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 8 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 22 1
Семенов Александр 169 3
Колосов Антон 8 2
Роднова Ксения 5 2
Юсупов Ахмед 3 1
Жерновенков Юрий 1 1
Добровольский Денис 1 1
Фазулин Станислав 1 1
Мордашов Алексей 64 1
Михайлов Александр 59 1
Телков Алексей 45 1
Мазур Владимир 12 1
Ивицкий Дмитрий 22 1
Ващилов Дмитрий 16 1
Филиппов Павел 4 1
Стоянов Алексей 56 1
Дроздов Сергей 35 1
Нестеров Степан 13 1
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Колосова Инна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 6
Европа 25033 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 1
Германия - Федеративная Республика 13307 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14870 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6242 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 2
Черкизон - Черкизовский рынок 179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12018 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12445 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3976 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2472 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
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Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 292 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2379 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2786 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5713 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9261 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7569 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2962 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3551 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2371 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 813 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4273 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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