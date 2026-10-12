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Корус Консалтинг Roxit Рокс Консалтинг
ГК «КОРУС Консалтинг» выпустила в 2025 году на рынок компанию под брендом ROXIT. Дочернее предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора конкретных технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Александр 169 3
|Колосов Антон 8 2
|Роднова Ксения 5 2
|Юсупов Ахмед 3 1
|Жерновенков Юрий 1 1
|Добровольский Денис 1 1
|Фазулин Станислав 1 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Михайлов Александр 59 1
|Телков Алексей 45 1
|Мазур Владимир 12 1
|Ивицкий Дмитрий 22 1
|Ващилов Дмитрий 16 1
|Филиппов Павел 4 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Дроздов Сергей 35 1
|Нестеров Степан 13 1
|Аникин Дмитрий 70 1
|Колосова Инна 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
|Российский рынок ERP 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4273 1
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