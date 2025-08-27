Разделы

Подтверждена технологическая совместимость программных продуктов «Галактики» и СУБД Arenadata Prosperity

Корпорация «Галактика» и группа Arenadata объявили об успешном завершении тестирования совместимости программных решений «Галактика ERP», «Галактика EAM» и «Галактика MES» с отечественной СУБД Arenadata Prosperity (ADP). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проведенное тестирование подтвердило полную совместимость решений, что позволило сформировать единое универсальное ИТ-решение для предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазовой отрасли, оборонно-промышленного комплекса, транспорта, логистики, электроэнергетики и других стратегических отраслей.

Совместное использование продуктов «Галактики» и Arenadata обеспечивает предприятиям-заказчикам ускоренную обработку больших объемов данных и управление производственными и бизнес-процессами.

«Наши заказчики могут быть уверены в стабильной и надежной работе программных решений «Галактики». Использование этих решений вместе с СУБД Arenadata Prosperity позволяет ускорить и упростить процесс импортозамещения, оптимизировать затраты и сохранить все необходимые функции для выполнения ключевых задач бизнеса», — отметил Алексей Телков, генеральный директор корпорации «Галактика».

«Подтверждение совместимости с одним из ведущих российских ERP-комплексов открывает для клиентов новые возможности по созданию отказоустойчивых, масштабируемых и полностью импортонезависимых ИТ-ландшафтов. Мы продолжаем курс на технологическое лидерство, предоставляя надежную СУБД промышленного уровня для задач критически важного бизнеса», — сказал Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata.

