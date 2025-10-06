«Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве

BeringPro (ГК Softline) и компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, заключили соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для автоматизации крупных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Галактики».

В рамках нового партнерства «Галактика» и BeringPro будут совместно продвигать флагманские решения «Галактики» («Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES»), а также реализовывать проекты по автоматизации и цифровой трансформации клиентов на базе ПО Галактика. Ключевым приоритетом также станет подготовка специалистов: компании планируют провести обучение и сертификацию высококвалифицированных сотрудников BeringPro для работы с программными продуктами «Галактики».

«Рынок импортозамещения SAP сейчас перспективен. По оценке экспертов, рынок разработки ПО в прошлом году вырос на 40% и достиг почти 5 трлн руб. В этом объеме доля ERP-систем оценивается в 100 млрд руб. Мы предлагаем крупным российским предприятиям классическую ERP-систему с гибкой архитектурой и широкой функциональностью. Рассчитываем, что наше сотрудничество с BeringPro позволит качественно внедрять надежные и функциональные российские программные продукты за счет переобучения функциональных экспертов SAP», — сказал Алексей Телков, генеральный директор ГК «Галактика».

«Наш опыт масштабных внедрений иностранных систем класса ERP дал нам глубокое понимание потребностей заказчиков. Переход на отечественную систему, такую как «Галактика», - необходимость, продиктованная новыми реалиями и задачами достижения ИТ-суверенитета. Мы высоко оцениваем возможности системы «Галактика», особенно в областях MES и EAM, и мы видим интерес к ERP и HR. Надёжная платформа и глубокая функциональность решения позволяют создавать эффективные цифровые инструменты для автоматизации бизнес-процессов. Это партнёрство открывает новые перспективы для наших заказчиков», — сказал Сергей Ткаченко, партнер BeringPro

Сотрудничество предполагает, что BeringPro как интегратор и консультант берет на себя весь цикл услуг по работе с решениями «Галактики», от продаж до поддержки, обеспечивая клиентам комплексное обслуживание. Разработчик информационных систем «Галактика», в свою очередь, обеспечит стабильное развитие и экспертную поддержку своего ПО.