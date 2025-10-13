Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг

BeringPro заключила соглашение о партнерстве с IT Vectura ), участник сферы ИТ-консалтинга, и компания IT Vectura, разработчик цифровой платформы для автоматизации промышленной логистики, заключили соглашение о партнерстве. Цель — обеспечить бизнес клиентов BeringPro, группы компаний «Борлас» и ГК Softline решениями мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа IT Vectura — система, которая охватывает управление транспо

«Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве удничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для автоматизации крупных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Галактики». В рамках нового партнерства «Галактика» и BeringPro будут совместно продвигать флагманские решения «Галактики» («Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES»), а также реализовывать проекты по автоматизации и ц

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle сь в 2001 г. В 2002 г. KPMG Consulting приобретает конкурента Arthur Andersen и переименовывается в BearingPoint. В 2009 г. BearingPoint становится независимой компанией, представляющей

ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro ngPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG, в России представлена с 2002 г. под брендом BearingPoint до ребрендинга в 2024 г. Выручка BeringPro за 2024 г. составила 1,96 млрд руб.,

BeringPro и Axenix объявляют о партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan Консалтинговые компании BeringPro и Axenix подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства они планируют реализовывать комплексные проекты по автоматизации процессов планирования на базе платформы In.Plan.

BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад Российская консалтинговая компания BeringPro и вендор ПО для сбора данных и моделирования жизненного цикла производственных активов «Физические системы управления» (ФСУ) стали партнерами. Теперь BeringPro предлагает клиен

Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами го бизнес-планирования. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Компания BeringPro (ранее — BearingPoint в России) реализовала множество проектов в области планирования производства и и

Компания «КРЕДИС» совместно с командой BeringPro автоматизировала основные бизнес-процессы на базе системы «1С:ERP» ». Проект был призван автоматизировать оперативный, регламентированный, бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. В качестве консультанта по разработке и внедрению решения была выбрана компания BeringPro – партнер компании «1С» с опытом реализации аналогичных проектов. Совместная проектна

«Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С» тооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Что изменилось в работе? Автоматизированы создание и отправка документов ЭДО из «1С» и наоборот. Настроена интеграция «1С» с сервисами оператора ЭДО. Унифицированы сценарии прохожден

Российская практика BearingPoint объявляет о ребрендинге: новый бренд – BeringPro С 1 января 2024 г. практика BearingPoint в России и странах СНГ продолжит свою работу под брендом BeringPro по обоюдному

Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight ализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания Goodt (входит в группу «Ланит»), работы по развертыванию и внедрению платформы выполнила компания BearingPoint. Об этом CNews сообщили представители Goodt. В данный момент ведущие зарубежные разработчики BI-решений остановили сотрудничество с клиентами из России. Некоторые производители при

BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт» Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений д

BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами Российская консалтинговая компания BearingPoint и Goodt (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В феврале 2023 г. BI-платформа со встроенным конструктором дашбордов и аналитических приложений

«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Турбо», и консалтинговая компания BearingPoint подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное продвижение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х»

Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза Замена ГИС ТЭК Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги

«Росатом» при участии BearingPoint и Mobile Dimension создал «информационную панель» для руководства Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», компания BearingPoint, консультант в области управления и информационных технологий, и компания Mobile Dimension, разработчик мобильных решений для бизнеса и корпораций, завершили проект создания «инфор

Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP Международная золотодобывающая компания Nordgold при поддержке департамента информационных технологий компании «Северсталь» и консалтинговой компании BearingPoint, оказывающей услуги в области управления и информационных технологий, завершила проект внедрения системы управления ресурсами предприятия на базе решений SAP. Решение было внедрено

«Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP Российская горнорудная компания АК «Алроса» при помощи международной консалтинговой компании BearingPoint завершила проект внедрения SAP ERP. Об этом CNews сообщили в BearingPoint. Бизнес-процессы компании были оптимизированы и унифицированы в системе, ставшей источником консоли

КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует систему поставок еализовал проект внедрения категорийного менеджмента и оптимизации процессов планирования закупок для пилотных материалов. Для выполнения проекта была привлечена международная консалтинговая компания BearingPoint, имеющая большой опыт реализации проектов для компаний автомобильной отрасли в России и Европе, а также обладающая экспертизой в области оптимизации процессов закупок и поставок и

BearingPoint открыла офис в Шанхае Консалтинговая компания BearingPoint расширяет географию своего присутствия с открытием нового офиса в Шанхае (КНР). С 2011 г. компания состоит в стратегическом альянсе с ABeam Consulting для оказания услуг на рынках

«Уралкалий» внедряет новую корпоративную ИС с помощью BearingPoint Международная консалтинговая компания BearingPoint и «Уралкалий» объявили о подписании контракта на разработку и поддержку корпорат

Питер Моклер переизбран руководителем BearingPoint на второй срок Консалтинговая компания BearingPoint сообщила о переизбрании партнерами компании Питера Моклера (Peter Mockler) руков

Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP Российский фармацевтический холдинг Stada CIS и международная консалтинговая компания BearingPoint сообщили о завершении проекта по интеграции бизнес-процессов производственного предприятия «Хемофарм» (Обнинск) в единую информационную систему холдинга на базе SAP ERP. Проект ста

BearingPoint приобрела контрольный пакет разработчика BI-системы HyperCube Международная компания BearingPoint, предоставляющая услуги в области бизнес-консалтинга и информационных технологий, объявила о приобретении контрольного пакета акций компании-разработчика программного обеспечения E

Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро» Компания «ФосАгро», российский производитель фосфорсодержащих удобрений, международная компания BearingPoint, предоставляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информац

ИТ-консалтинг: Менеджеры выкупили европейский офис обанкротившейся BearingPoint Компания BearingPoint завершила сделку по продаже своего европейского подразделения руководству регион

«Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP по процессно-ориентированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфа

Ошибка сотрудника BearingPoint привела к утечке данных На днях консалтинговая компания BearingPoint допустила глупейшую утечку информации. Один из сотрудников BearingPoint принес домой корпоративный ноутбук, однако забыл установить на нем программное обеспечение для шифров

BearingPoint и Oracle объявили о сотрудничестве Системный интегратор BearingPoint и представительство Oracle СНГ официально объявили о создании практики по внедрению Oracle E-Buisiness Suite в России. По оценке BearingPoint, прогнозируемый рост прибыли ко

KPMG Consulting, одна из крупнейших компаний интернет-консалтинга, выходит на IPO KPMG Consulting объявила 7 августа о том, что она намерена осуществить первичное размещение своих акций (IPO), и огласила его параметры. KPMG Consulting является одной из ведущих интернет-консалтинговых фирм и бывшей дочерней компанией KPMG, входящей в "большую пятерку" мировых аудиторских компаний. Как сообщает CNET, после IPO