Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг

BeringPro (ранее — BearingPoint в России) — аккредитованная ИТ-компания, присутствующая на российском рынке с 2002 года. Реализует в России программы цифровой трансформации и консалтинговые проекты в области бизнеса и технологий, операционной эффективности, ИТ-стратегии, архитектуры, поддержки и развития реализованных ИТ-решений. У консультантов BearingPoint есть опыт реализации проектов для многих отраслей, включая энергетику, добычу и металлургию, автотранспорт, строительство, дискретную индустрию, нефтегазовую отрасль, лесную промышленность, ритейл, а также морской и речной флот.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 595 809 487 ₽*
СОБЫТИЯ
|13.10.2025
|
BeringPro заключила соглашение о партнерстве с IT Vectura
), участник сферы ИТ-консалтинга, и компания IT Vectura, разработчик цифровой платформы для автоматизации промышленной логистики, заключили соглашение о партнерстве. Цель — обеспечить бизнес клиентов BeringPro, группы компаний «Борлас» и ГК Softline решениями мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители Softline. Платформа IT Vectura — система, которая охватывает управление транспо
|06.10.2025
|
«Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве
удничества — предложить рынку комплексные импортонезависимые решения для автоматизации крупных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Галактики». В рамках нового партнерства «Галактика» и BeringPro будут совместно продвигать флагманские решения «Галактики» («Галактика ERP», «Галактика ERP HR», «Галактика EAM» и «Галактика MES»), а также реализовывать проекты по автоматизации и ц
|01.10.2025
|
Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle
сь в 2001 г. В 2002 г. KPMG Consulting приобретает конкурента Arthur Andersen и переименовывается в BearingPoint. В 2009 г. BearingPoint становится независимой компанией, представляющей
|01.10.2025
|
ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro
ngPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG, в России представлена с 2002 г. под брендом BearingPoint до ребрендинга в 2024 г. Выручка BeringPro за 2024 г. составила 1,96 млрд руб.,
|16.06.2025
|
BeringPro и Axenix объявляют о партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan
Консалтинговые компании BeringPro и Axenix подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства они планируют реализовывать комплексные проекты по автоматизации процессов планирования на базе платформы In.Plan.
|12.11.2024
|
BeringPro и ФСУ стали партнёрами по продуктам Каскад
Российская консалтинговая компания BeringPro и вендор ПО для сбора данных и моделирования жизненного цикла производственных активов «Физические системы управления» (ФСУ) стали партнерами. Теперь BeringPro предлагает клиен
|26.09.2024
|
Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами
го бизнес-планирования. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Компания BeringPro (ранее — BearingPoint в России) реализовала множество проектов в области планирования производства и и
|05.06.2024
|
Компания «КРЕДИС» совместно с командой BeringPro автоматизировала основные бизнес-процессы на базе системы «1С:ERP»
». Проект был призван автоматизировать оперативный, регламентированный, бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители BeringPro. В качестве консультанта по разработке и внедрению решения была выбрана компания BeringPro – партнер компании «1С» с опытом реализации аналогичных проектов. Совместная проектна
|14.05.2024
|
«Норникель» совместно с командой BeringPro внедрил систему электронного документооборота B2B на базе «1С»
тооборота B2B на платформе «1С» прошел на 16 предприятиях, которые входят в группу компаний «Норникель». Сотрудники уже оценили преимущества перехода на «1С-ЭДО». Об этом CNews сообщили представители BeringPro. Что изменилось в работе? Автоматизированы создание и отправка документов ЭДО из «1С» и наоборот. Настроена интеграция «1С» с сервисами оператора ЭДО. Унифицированы сценарии прохожден
|29.12.2023
|
Российская практика BearingPoint объявляет о ребрендинге: новый бренд – BeringPro
С 1 января 2024 г. практика BearingPoint в России и странах СНГ продолжит свою работу под брендом BeringPro по обоюдному
|05.12.2023
|
Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight
ализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания Goodt (входит в группу «Ланит»), работы по развертыванию и внедрению платформы выполнила компания BearingPoint. Об этом CNews сообщили представители Goodt. В данный момент ведущие зарубежные разработчики BI-решений остановили сотрудничество с клиентами из России. Некоторые производители при
|27.03.2023
|
BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт»
Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений д
|16.03.2023
|
BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами
Российская консалтинговая компания BearingPoint и Goodt (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В феврале 2023 г. BI-платформа со встроенным конструктором дашбордов и аналитических приложений
|11.01.2023
|
«Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо»
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы и линейки решений «Турбо», и консалтинговая компания BearingPoint подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное продвижение и внедрение системы «Турбо ERP» и других функциональных и отраслевых решений на платформе «Турбо Х»
|01.11.2021
|
Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
Замена ГИС ТЭК Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги
|30.05.2016
|
«Росатом» при участии BearingPoint и Mobile Dimension создал «информационную панель» для руководства
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», компания BearingPoint, консультант в области управления и информационных технологий, и компания Mobile Dimension, разработчик мобильных решений для бизнеса и корпораций, завершили проект создания «инфор
|19.02.2016
|
Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP
Международная золотодобывающая компания Nordgold при поддержке департамента информационных технологий компании «Северсталь» и консалтинговой компании BearingPoint, оказывающей услуги в области управления и информационных технологий, завершила проект внедрения системы управления ресурсами предприятия на базе решений SAP. Решение было внедрено
|24.03.2015
|
«Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP
Российская горнорудная компания АК «Алроса» при помощи международной консалтинговой компании BearingPoint завершила проект внедрения SAP ERP. Об этом CNews сообщили в BearingPoint. Бизнес-процессы компании были оптимизированы и унифицированы в системе, ставшей источником консоли
|05.11.2014
|
КАМАЗ с помощью консалтинговой компании BearingPoint трансформирует систему поставок
еализовал проект внедрения категорийного менеджмента и оптимизации процессов планирования закупок для пилотных материалов. Для выполнения проекта была привлечена международная консалтинговая компания BearingPoint, имеющая большой опыт реализации проектов для компаний автомобильной отрасли в России и Европе, а также обладающая экспертизой в области оптимизации процессов закупок и поставок и
|19.07.2013
|
BearingPoint открыла офис в Шанхае
Консалтинговая компания BearingPoint расширяет географию своего присутствия с открытием нового офиса в Шанхае (КНР). С 2011 г. компания состоит в стратегическом альянсе с ABeam Consulting для оказания услуг на рынках
|24.04.2013
|
«Уралкалий» внедряет новую корпоративную ИС с помощью BearingPoint
Международная консалтинговая компания BearingPoint и «Уралкалий» объявили о подписании контракта на разработку и поддержку корпорат
|16.08.2012
|
Питер Моклер переизбран руководителем BearingPoint на второй срок
Консалтинговая компания BearingPoint сообщила о переизбрании партнерами компании Питера Моклера (Peter Mockler) руков
|06.04.2012
|
Холдинг Stada CIS интегрировал бизнес-процессы «Хемофарма» в ЕИС на базе SAP ERP
Российский фармацевтический холдинг Stada CIS и международная консалтинговая компания BearingPoint сообщили о завершении проекта по интеграции бизнес-процессов производственного предприятия «Хемофарм» (Обнинск) в единую информационную систему холдинга на базе SAP ERP. Проект ста
|06.03.2012
|
BearingPoint приобрела контрольный пакет разработчика BI-системы HyperCube
Международная компания BearingPoint, предоставляющая услуги в области бизнес-консалтинга и информационных технологий, объявила о приобретении контрольного пакета акций компании-разработчика программного обеспечения E
|28.07.2010
|
Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро»
Компания «ФосАгро», российский производитель фосфорсодержащих удобрений, международная компания BearingPoint, предоставляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информац
|03.09.2009
|
ИТ-консалтинг: Менеджеры выкупили европейский офис обанкротившейся BearingPoint
Компания BearingPoint завершила сделку по продаже своего европейского подразделения руководству регион
|01.04.2009
|
«Нижфарм» завершил внедрение SAP ERP
по процессно-ориентированному внедрению системы SAP ERP. Подрядчиками по проекту выступали компании BearingPoint и IDS Scheer. Внедрение ERP-системы SAP стало очередным этапом интеграции «Нижфа
|24.06.2008
|
Ошибка сотрудника BearingPoint привела к утечке данных
На днях консалтинговая компания BearingPoint допустила глупейшую утечку информации. Один из сотрудников BearingPoint принес домой корпоративный ноутбук, однако забыл установить на нем программное обеспечение для шифров
|27.10.2004
|
BearingPoint и Oracle объявили о сотрудничестве
Системный интегратор BearingPoint и представительство Oracle СНГ официально объявили о создании практики по внедрению Oracle E-Buisiness Suite в России. По оценке BearingPoint, прогнозируемый рост прибыли ко
|08.08.2000
|
KPMG Consulting, одна из крупнейших компаний интернет-консалтинга, выходит на IPO
KPMG Consulting объявила 7 августа о том, что она намерена осуществить первичное размещение своих акций (IPO), и огласила его параметры. KPMG Consulting является одной из ведущих интернет-консалтинговых фирм и бывшей дочерней компанией KPMG, входящей в "большую пятерку" мировых аудиторских компаний. Как сообщает CNET, после IPO
|06.05.2000
|
KPMG Consulting анонсировала первичное предложение акций на $1 млрд.
Компания KPMG Consulting, специализирующаяся на консалтинговых услугах в области Интернет, объявила о планируемом первичном предложении акций. Число акций, подлежащих продаже, и их начальная цена пока н
