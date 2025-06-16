Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тропин Евгений
УПОМИНАНИЯ
Тропин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 7 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
|Datark - Датарк 11 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 1
|SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149679 2
|Узбекистан - Республика 1789 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
|N+1 - Издание 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.