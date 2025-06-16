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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тропин Евгений


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 BeringPro и Axenix объявляют о партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan 1
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 1
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тропин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 7 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Datark - Датарк 11 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6550 1
Стандартизация - Standardization 2182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4912 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 542 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1344 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 75 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 319 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11444 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4171 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5967 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 1
Абдулин Расуль 1 1
Козанов Павел 4 1
Егорченков Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 2
Узбекистан - Республика 1789 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 110 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5039 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4149 1
N+1 - Издание 172 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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