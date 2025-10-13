Получите все материалы CNews по ключевому слову
Егошин Михаил
СОБЫТИЯ
|13.10.2025
|BeringPro заключила соглашение о партнерстве с IT Vectura 1
Егошин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3225 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 530 1
|Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155558 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398875, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 185730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.