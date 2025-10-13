Разделы

BeringPro заключила соглашение о партнерстве с IT Vectura

BeringPro (ГК Softline), участник сферы ИТ-консалтинга, и компания IT Vectura, разработчик цифровой платформы для автоматизации промышленной логистики, заключили соглашение о партнерстве. Цель — обеспечить бизнес клиентов BeringPro, группы компаний «Борлас» и ГК Softline решениями мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа IT Vectura — система, которая охватывает управление транспортом, складом, двором, грузовым терминалом и маршрутизацией. Линейка решений IT Vectura Logistic Platform строится как конструктор и позволяет вести все процессы логистики в едином информационном пространстве для достижения прозрачности операций и принятия управленческих и операционных решений для увеличения прибыли и сокращения расходов.

Евгения Тропина, партнер BeringPro: «IT Vectura — современная платформа, на базе которой разработаны продукты классов TMS, WMS, YMS, TOS, по функциональности и технологиям сопоставимые с мировыми аналогами. Мы уверены, что реализация решений на базе этих продуктов позволит нашим клиентам стать более эффективными в управлении логистическими процессами компании, а значит и более конкурентоспособными».

Михаил Егошин, CEO IT Vectura: «Партнерство с BeringPro, одним из ведущих ИТ интеграторов и бизнес-консультантов в России и СНГ, поможет нам совместно реализовывать масштабные проекты в области цифровой трансформации процессов промышленной логистики, и принесет обеим сторонам усиление позиций на рынке TMS».

