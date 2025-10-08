Разделы

Цифровизация
«Датарк» вступил в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Российский производитель модульных решений, компания «Датарк» стала членом Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Генеральный директор «Датарк» Евгений Тропин отметил, что за последние годы рынок ЦОД претерпел заметную трансформацию и вступление в Ассоциацию создаст эффект синергии. «Для нас важно объединить практическую экспертизу компании с многолетним опытом Ассоциации, чтобы совместными усилиями формировать сильную и конкурентоспособную отечественную индустрию», — сказал он.

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев подчеркнул, что членство «Датарк» в организации открывает новые возможности для совместной работы: «Мы рассчитываем на активное и плодотворное сотрудничество и уверены, что глубокая экспертиза компании в модульных решениях станет весомым вкладом в развитие отрасли. Ассоциация объединяет лучших представителей рынка, и мы рады приветствовать «Датарк» в числе членов Ассоциации».

«Датарк» уже более 10 лет работает в индустрии и в 2025 г. отмечает свой юбилей. За это время компания реализовала свыше 110 проектов в самых разных сферах — от горнодобывающей промышленности и нефтегазовой отрасли до аграрного сектора, банков и телекоммуникационных компаний. Решения «Датарк» внедряются по всей России и странах СНГ.

