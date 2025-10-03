Разделы

«Датарк» и Technopeak объединяют усилия для развития рынка модульных ИT-решений в ОАЭ

Российская компания «Датарк» и международный системный интегратор Technopeak подписали соглашение о сотрудничестве по развитию модульных ИT-решений в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

В Объединенных Арабских Эмиратах растет спрос на надежные и энергоэффективные вычислительные мощности. Новое партнерство открывает предприятиям региона доступ к технологиям, которые успешно работают в России и доказали свою эффективность в сложных климатических условиях. Компании договорились о внедрении модульных центров обработки данных и систем мониторинга инженерной инфраструктуры.

Евгений Тропин, генеральный директор «Датарк»: «Партнерство с международным интегратором открывает широкие возможности для совместной работы по приоритетным направлениям. В центре внимания — HPC-проекты для ИИ и нейросетей и системы мониторинга для инженерной инфраструктуры государственных и коммерческих организаций».

Александр Соколов, генеральный директор Technopeak: «Сегодня мы объединяем нашу экспертизу и опыт для совместной работы по цифровой трансформации региона MENA. Партнерство с «Датарк» поможет оперативно развертывать ИT-инфраструктуру заказчиков даже в экстремальных температурных условиях. Подписанный меморандум — инвестиция в технологическое развитие обеих стран».

