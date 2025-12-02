Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

«Датарк» поможет Якутии ускорить цифровизацию региона и повысить компетенции инженеров

Разработчик и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД) компания «Датарк» и Мининноваций Якутии заключили соглашение о сотрудничестве в области МЦОД и их эксплуатации. Соответствующий документ был подписан генеральным директором «Датарк» Евгением Тропиным и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Петром Николаевым.

«У региона есть шанс выйти в число площадок, предлагающих инфраструктуру для высоконагруженных решений, в том числе ИИ. Мы готовы предложить наш опыт реализации проектов в условиях Крайнего Севера, а также инновационные разработки, в том числе в области предиктивной аналитики», — сказал Евгений Тропин.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Согласно документу, стороны договорились о выработке подходов по созданию МЦОД с учетом климатических особенностей республики. Одним из ключевых пунктов меморандума стала работа по развитию компетенций региональных кадров. Эксперты «Датарк» проведут обучающие семинары для инженеров и специалистов по эксплуатации, которых задействуют в будущих проектах.

«Сотрудничество с «Датарк» позволит республике не только получить решения для создания современной технологической базы, построенной на отечественных компонентах, но и повысит уровень наших специалистов, что особенно важно на фоне растущего спроса на инженерные кадры», — отметил Петр Николаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские RPA-платформы 2025

Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

RuStore научился принимать платежи для приложений на iPhone

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще