«Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров

«Инфосистемы джет» и «Датарк» заключили соглашение, которое открывает новые возможности по развитию рынка ЦОД модульного типа в Узбекистане. Подобный форм-фактор дата-центров обеспечивает простоту развертывания, поддержки и эксплуатации при высоком уровне отказо- и катастрофоустойчивости.

ИТ-компания «Инфосистемы джет» с 2010 г. сотрудничает с компанией «Датарк», поставщиком модульных ЦОД (МЦОД) Datark. В рамках партнерства реализованы проекты для промышленных предприятий, в том числе в энергетическом секторе.

Один из таких проектов: модульный дата-центр для крупного мясоперерабатывающего холдинга ABI Product, введенный в эксплуатацию в начале 2019 г. МЦОД оснащен системами бесперебойного электроснабжения, кондиционирования, газового пожаротушения, управления доступом, видеонаблюдения. Для обеспечения отказоустойчивости большая часть подсистем имеет резервирование не менее «N+1». На случай перебоев с электроэнергией предусмотрен автоматический перевод МЦОД на электропитание от дизель-генераторной установки, рассчитанной на восьмичасовую работу без дозаправки. Модульная конструкция дата-центра надежно защищает оборудование от электрических, температурных, климатических и ударных нагрузок.

Решения компании «Датарк» способны работать в любых климатических условиях в режиме 24х7х365 при рабочем диапазоне температур -55°С до +55 °С.

«Партнерство с лидером ИТ-рынка России и СНГ для нас — большой шаг в развитии бизнеса на территории стран-содружеств, — отметил Евгений Тропин, сооснователь, технический директор компании "Датарк". — Мы сфокусированы на росте и развитии в ключевых отраслях ТЭК, промышленности и производства, уверены, что совместная работа с партнером принесет нам всем новые интересные проекты. Развитие рынка ЦОД в Республике Узбекистан – большая и важная задача. Рынок республики характерен обилием добывающей и перерабатывающей промышленности, а руководство Узбекистана много внимания уделяет стандартизации и унификации используемых решений на предприятиях страны».

Отличительные свойства модульных дата центров — высокая скорость развертывания и запуска, минимальные требования к площадке, мобильность и простота транспортировки, а также возможность выбора как типовой, так и индивидуальной комплектации.

«Модульные ЦОД Datark зарекомендовали себя как надежные решения для самых требовательных заказчиков, — отметил Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ "Инфосистемы джет". — Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с вендором в условиях быстрорастущего ИТ-рынка Узбекистана».