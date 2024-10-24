Получите все материалы CNews по ключевому слову

ООО «Интегрированные системы управления» — российская аккредитованная ИТ-компания, разработчик технологического решения Knowledge Space для создания систем интегрированного планирования, оперативного планирования, бизнес-планирования и бюджетирования, управления инвестиционными проектами, управления проектами капитального строительства, стратегического моделирования и управления на основе КПЭ.