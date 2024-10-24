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ГПБ IMS Интегрированные системы управления ИСУ


ООО «Интегрированные системы управления» — российская аккредитованная ИТ-компания, разработчик технологического решения Knowledge Space для создания систем интегрированного планирования, оперативного планирования, бизнес-планирования и бюджетирования, управления инвестиционными проектами, управления проектами капитального строительства, стратегического моделирования и управления на основе КПЭ.


Market.CNews. Low-code платформы 2025 1
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space 1
26.09.2024 Консалтинговая компания BeringPro и разработчик российского решения Knowledge Space стали официальными партнерами 2
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
25.10.2007 "Лукойл-Информ": нефтегаз остро нуждается в модернизации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 65 2
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 2
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
SAP SE 5320 1
Microsoft Corporation 24793 1
Цифра ГК 2459 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 566 1
Информ 304 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Rubbles - Раблз 33 1
Novo BI - Ново Биай 15 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 1
Jume - Джум 6 1
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 3
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1713 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1092 2
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ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 413 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 2
MACS - Школа новой экономики 7 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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