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ГПБ IMS Интегрированные системы управления ИСУ
ООО «Интегрированные системы управления» — российская аккредитованная ИТ-компания, разработчик технологического решения Knowledge Space для создания систем интегрированного планирования, оперативного планирования, бизнес-планирования и бюджетирования, управления инвестиционными проектами, управления проектами капитального строительства, стратегического моделирования и управления на основе КПЭ.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
|Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Козанов Павел 2 2
|Пружинин Александр 6 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Абдулин Расуль 1 1
|Прокопенко Константин 14 1
|Тропин Евгений 2 1
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