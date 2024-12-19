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Rubbles Planning Force



19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 1
15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой 1
IBP-системы 2023 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Rubbles Planning Force и организации, системы, технологии, персоны:

Rubbles - Раблз 33 4
Optimacros - Оптимакрос 55 2
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 1
Цифра ГК 2426 1
Прогноз 1650 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 320 1
A/B-тестирование 8 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Rubbles Assortment Planning 1 1
Rubbles Price Planning 1 1
Rubbles Promo Planning & Optimization 1 1
Rubbles Demand Planning 1 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
Rubbles Replenishment 2 1
Microsoft Office 3734 1
Зараковский Александр 7 3
Кобелев Игорь 3 1
Богданов Геннадий 1 1
Шилов Максим 14 1
Шилов Сергей 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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