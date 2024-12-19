Rubbles Planning Force
Rubbles Planning Force и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubbles - Раблз 33 4
|Optimacros - Оптимакрос 55 2
|Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
|ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 1
|Цифра ГК 2426 1
|Прогноз 1650 1
|Зараковский Александр 7 3
|Кобелев Игорь 3 1
|Богданов Геннадий 1 1
|Шилов Максим 14 1
|Шилов Сергей 91 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.