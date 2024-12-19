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«Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») приступила к реализации масштабного проекта, направленного на трансформацию процесса управления товарными запасами. Трансформация будет реализована за счет внедрения платформы Rubbles Planning Force от российского разработчика ПО для ритейла, банков и промышленных компаний Rubbles. Об этом CNews сообщили представители Rubbles.

Решение будет реализовано с применением передовых алгоритмов прогнозирования спроса на основе машинного обучения и искусственного интеллекта для значительного повышения точности планирования. Для применения результатов прогнозирования на практике и получения существенных бизнес-эффектов будет использоваться подход мультиэшелонной оптимизации запасов — алгоритм, который охватывает все этапы товародвижения и позволяет балансировать запасы внутри цепи поставок для обеспечения целевой доступности товаров без формирования избыточного стока.

В процессе выбора системы для внедрения было проведено A/B-тестирование, которое подтвердило эффективность применения машинного обучения для прогнозирования спроса. Полученный рост точности дал статистически значимое влияние на связанные метрики: оборачиваемость, доступность товаров и т.д. В рамках A/B-тестирования была показана возможность сокращения товарного запаса на 4% при сохранении уровня товарной доступности. Эти и другие параметры планируется значительно улучшить в рамках внедрения.

Внедрение решения будет происходить поэтапно. В первом полугодии 2025 г. «Дикси» планирует запустить MVP (Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт), который позволит автоматизировать процессы планирования. Запуск модуля оптимизации запасов и формирования заказов начнется во II квартале 2025 г. Завершить процесс внедрения и масштабирования комплекса решений планируется в III квартале 2026 г.

Геннадий Богданов, директор по логистике розничной сети «Дикси»: «Передовые алгоритмы прогнозирования спроса и автоматизированный расчет пополнения позволит достичь еще более высокого уровня развития процессов товародвижения в компании и повысить их эффективность».

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Игорь Кобелев, руководитель управления по развитию товародвижения розничной сети «Дикси»: «Трансформация функции товародвижения и переход на сквозное планирование позволит нам точнее рассчитывать потребность товарного запаса для каждого узла цепочки поставок. Это, в свою очередь, поможет сократить общий товарный запас сети и высвободить значительный бюджет, замороженный в сверхзапасах. Кроме того, удастся повысить уровень доступности и сократить списания для увеличения финансовой эффективности компании».

Александр Зараковский, руководитель направления по работе с Retail, FMCG и QSR компании Rubbles: «Функционал, поставляемый в рамках платформы Rubbles Planning Force, позволит реализовать сквозной процесс управления запасами. Более пяти лет мы развиваем алгоритмы прогнозирования и оптимизации, чтобы помогать нашим заказчикам достигать максимального экономического эффекта. Мы благодарны компании «Дикси» за оказанное доверие и нацелены на достижение максимального результата».

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