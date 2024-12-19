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Кобелев Игорь



19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 1
22.02.2002 Российские предприятия отныне могут сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде 1
22.02.2002 Российским предприятиям разрешили сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кобелев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Rubbles - Раблз 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 1
Rubbles Planning Force 4 1
Богданов Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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