Axenix стала технологическим партнером «Дикси»

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») и консалтинговая компания Axenix стали технологическими партнерами. В настоящий момент организована работа трех проектных команд, включая экспертов Axenix (бизнес-аналитиков, методологов, дата-архитекторов и других высокоуровневых специалистов) и сотрудников бизнес- и ИТ-департаментов «Дикси». Партнерство поможет быстрее реализовывать запущенные проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса розничной сети. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Первым совместным опытом «Дикси» и Axenix стал проект по трансформации процесса управления товарными запасами. Проектная команда ведет координацию процесса внедрения новой системы в ИТ-ландшафт компании и адаптацию бизнес-процессов, а также участвует в подготовке необходимой технологической базы, оказывает техническую поддержку и услуги консалтинга. Первый этап проекта планируется завершить во IV квартале 2025 г.

«Разработка и внедрение такого масштабного проекта — трудоемкий процесс. Технологическое сотрудничество с Axenix и реализуемые проекты позволят оптимизировать бизнес-процессы и продолжить развивать экосистему розничной сети ″Дикси″», — сказал Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси».

Команды специалистов Axenix ведут сбор данных, описывают процессы As-Is и To-Be, верифицируют план работ, помогают с подготовкой необходимой инфраструктуры. На данный момент эксперты консалтинговой технологической компании подготовили бизнес-требования к продукту и согласовали техническую архитектуру интеграции.

«На старте проекта нам удалось быстро выстроить внутри совместной проектной команды слаженное и эффективное взаимодействие, погрузиться в детали внутренних процессов клиента и правильно интерпретировать его ожидания», — отметила Нина Третьякова, куратор проектной команды F&R компании Axenix.

По итогам проекта компания «Дикси» получит качественное решение для реализации более точного процесса управления запасами.

«Трансформация функции товародвижения и переход на сквозное планирование позволит нам точнее рассчитывать потребность товарного запаса для каждого узла цепочки поставок. Это, в свою очередь, поможет сократить общий товарный запас сети и высвободить значительный бюджет, замороженный в сверхзапасах. Кроме того, удастся повысить уровень доступности и сократить списания для увеличения финансовой эффективности компании», — сказал Игорь Кобелев, руководитель управления по развитию товародвижения розничной сети «Дикси».

«Наша экспертиза и практический опыт помогают нам успешно внедрять подобные масштабные технологические проекты, но такой результат стал возможен благодаря высокой вовлеченности и профессионализму сотрудников Бизнес-направления и внутреннего ИТ-департамента компании. Мы рады стать частью команды клиента и помогать ″Дикси″ в достижении амбициозных целей», — отметила Виктория Супрунова, региональный директор Axenix и эксперт направления Retail.