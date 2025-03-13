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Цвигун Игорь
|13.03.2025
|Axenix стала технологическим партнером «Дикси» 1
|21.12.2022
|«Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание 1
Цвигун Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
|ГПБ - Газпромбанк 1092 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 90 1
|CSI Set Kit 7 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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