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Цвигун Игорь


13.03.2025 Axenix стала технологическим партнером «Дикси» 1
21.12.2022 «Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цвигун Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5129 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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