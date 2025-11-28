«Дикси» внедряет в магазинах технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») начала тестировать технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера Max при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания (КСО).

На первом этапе сервис запущен в 14 магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, затем он будет постепенно масштабирован на всю сеть.

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к «Госуслугам» и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max.

Технология цифровой идентификации покупателей на КСО позволит упростить процесс покупок товаров с возрастными ограничениями, а в перспективе – снизить нагрузку на персонал. Кроме того, в будущем это решение может использоваться для идентификации покупателей, чтобы предлагать им персональные промо и скидки.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси», сказал: «Цифровой ID для верификации возраста потребителей призван обеспечить еще большую быстроту и удобство процесса покупок некоторых категорий товаров на кассах самообслуживания. После обкатки и масштабирования эта технология также будет способствовать снижению нагрузки на сотрудников магазинов, которым не нужно будет сопровождать покупателей на КСО. Они смогут посвятить высвободившееся время решению других задач в торговом зале, что также будет способствовать повышению качества обслуживания в магазинах».