Разделы

Ритейл Розница
|

«Дикси» внедряет в магазинах технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») начала тестировать технологию подтверждения возраста с помощью мессенджера Max при покупках товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания (КСО).

На первом этапе сервис запущен в 14 магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, затем он будет постепенно масштабирован на всю сеть.

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к «Госуслугам» и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Технология цифровой идентификации покупателей на КСО позволит упростить процесс покупок товаров с возрастными ограничениями, а в перспективе – снизить нагрузку на персонал. Кроме того, в будущем это решение может использоваться для идентификации покупателей, чтобы предлагать им персональные промо и скидки.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси», сказал: «Цифровой ID для верификации возраста потребителей призван обеспечить еще большую быстроту и удобство процесса покупок некоторых категорий товаров на кассах самообслуживания. После обкатки и масштабирования эта технология также будет способствовать снижению нагрузки на сотрудников магазинов, которым не нужно будет сопровождать покупателей на КСО. Они смогут посвятить высвободившееся время решению других задач в торговом зале, что также будет способствовать повышению качества обслуживания в магазинах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще