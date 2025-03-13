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Индексная книга (каталог) CNews*
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Супрунова Виктория


13.03.2025 Axenix стала технологическим партнером «Дикси» 1
28.11.2024 Axenix – лауреат премии «Твердые знаки» с платформой для создания чат-ботов BotAx 1
09.09.2024 Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете 1
04.03.2024 Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом 1
10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре 1
01.02.2023 Axenix будет развивать партнерство с вузами Кубани 1
27.07.2022 В «Акстим» назначен руководитель технологических центров Южной локации 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Супрунова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 162 6
Accenture plc 682 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1054 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3592 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 269 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 389 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 752 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 1
Microsoft Windows 2000 8660 2
Горынин Дмитрий 15 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 5
Россия - РФ - Российская федерация 146114 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1340 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1986 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1804 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 400 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 804 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 61 1
РАН - Российская академия наук 1893 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 321 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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