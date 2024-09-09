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Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете

Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках сотрудничества компании с российскими вузами, способствующая развитию кадрового потенциала в сфере ИТ.

Axenix сотрудничает с вузом с 2021 г. В 2024 г. компания реализовала совместный проект с Институтом математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, полностью отремонтировав аудиторию и укомплектовав ее современной удобной мебелью.

Состоялось торжественное открытие учебного помещения. На церемонии открытия присутствовали студенты, сотрудники университета и представители компании Axenix.

«Хочу поздравить всех с началом учебного года. Надеюсь, что эта аудитория создаст тёплую, комфортную атмосферу для получения новых знаний и опыта. Южный федеральный университет и компания Accenture заключили партнерское соглашение в 2021, после трансформации компании под новым брендом Axenix мы продолжили успешное сотрудничество. Мои слова благодарности – нашим партнерам за их вклад в обеспечение комфортного образовательного процесса в Институте математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета», — отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно.

В обновленной аудитории будут проводиться лекции для студентов, а также уроки Воскресной математической школы, предназначенной для подготовки школьников к поступлению в ИММиКН ЮФУ.

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«Институт математики, механики и компьютерных наук дает своим студентам качественное образование и является хорошей базой для молодых специалистов. Для нашей компании сотрудничество с вузами – стратегическое направление деятельности, мы стараемся вносить вклад в подготовку ИТ-специалистов по всей стране», — сказала Виктория Супрунова, региональный директор Axenix.

Также с приветственной речью к собравшимся обратился директор Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ Михаил Карякин, поблагодарив представителей компании-партнера за помощь в организации образовательного пространства и поздравив всех с началом учебного года.

В Ростове-на-Дону офис Axenix был открыт в 2020 г. Компания занимается задачами внедрения приложений, разработкой программного обеспечения, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных компаний. В Ростовской области Axenix работает с рядом крупных вузов региона.

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