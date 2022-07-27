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В «Акстим» назначен руководитель технологических центров Южной локации

«Акстим» (бывшая Accenture) объявила о консолидации технологических команд Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и создании регионального кластера – Южной локации. Региональным директором Южной локации «Акстим» назначена Виктория Супрунова.

Южный федеральный округ – важное стратегическое направление для «Акстим». Здесь активно проводится цифровая трансформация компаний, существует большой спрос на высокотехнологичные решения, благодаря чему южные регионы страны становятся привлекательными для ИТ-специалистов высокого уровня.

«Компании южного региона, непрерывно развиваясь, осознают важность цифровизации. В то же время локальные заказчики предпочитают сотрудничать с местным ИТ-бизнесом или компаниями, имеющими сильное региональное представительство, чтобы более тесно взаимодействовать и своевременно получать необходимую поддержку», – отметила Виктория Супрунова.

Компания «Акстим» уже реализует несколько проектов на территории округа. Консолидация команды «Акстим» в новом региональном кластере позволит масштабировать существующие активности и создавать новые, стать более оперативными и увеличить скорость реагирования на запросы и события в регионах присутствия компании: в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае.

Приоритетной задачей Виктории Супруновой в новой должности станет развитие проектной деятельности компании в рамках Южной локации. Для этого необходимо наладить тесные взаимоотношения с региональными властями, бизнесом и образовательными учреждениями, проанализировать их потребности в цифровой трансформации и нарастить экспертизу локальных команд «Акстим» по соответствующим направлениям, отмечают в компании.

«Перед нами стоит амбициозная цель – виртуально объединить города нашего присутствия на юге страны, сотрудников внутри локации и увеличить их численность, интегрироваться во внутренний ИТ-рынок и продемонстрировать потенциальным заказчикам ответственный подход к реализации проектов. Сегодня мы готовы подобрать для каждого заказчика команду и предложить ему новый уровень услуг: разработку и внедрение программных продуктов, создание универсальных решений под конкретный запрос, оперативную техническую поддержку и консалтинг», – отметила Виктория Супрунова.

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Защита данных

Услуги компании «Акстим» в южных регионах наиболее востребованы среди организаций агропромышленного комплекса, крупного ритейла, промышленных предприятий. В компании отмечают увеличение спроса на технологии аналитики данных, а также на проекты по импортозамещению.

До последнего назначения Виктория Супрунова полтора года управляла командой «Акстим» в Краснодаре. За это время подразделение выросло в несколько раз, расширило присутствие в регионе и профиль услуг.

Курировать деятельность Южной локации будет директор региональных центров «Акстим» Дмитрий Горынин.

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