«Дикси» начала внедрение системы прогнозирования спроса и пополнения запасов

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») начала внедрение платформы F&R (Forecasting & Replenishment) от компании Rubbles. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

Внедряемое F&R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: исторические продажи, актуальные рыночные тренды, погодные условия, локальные события и поведенческие паттерны покупателей в каждом конкретном магазине сети. Это позволяет с высокой точностью прогнозировать ежедневный спрос и автоматически формировать оптимальные заказы.

Реализация проекта происходит поэтапно: с 8 сентября 2025 г. запущено MVP-решение прогнозирования спроса в 20 магазинах в Москве и Московской области. До конца 2025 г. планируется масштабировать MVP на всю сеть. Полное функциональное и географическое масштабирование целевого решения запланировано на 2026 г.

Новая система позволяет не только улучшить качество прогнозирования спроса и оптимизировать пополнение запасов на всей цепочке поставок, но и перестроить бизнес-процессы логистики и быстро адаптироваться под меняющиеся внешние условия.

Игорь Кобелев, руководитель управления по развитию товародвижения розничной сети «Дикси»: «Трансформация функции товародвижения и переход на сквозное планирование с внедрением целевых процессов позволит нам точнее рассчитывать потребность товарного запаса для каждого узла цепочки поставок. Это, в свою очередь, поможет сократить общий товарный запас сети и высвободить бюджет, замороженный в сверхзапасах. Кроме того, удастся повысить уровень доступности и сократить списания для увеличения финансовой эффективности компании».

Андрей Биккулов, директор по планированию и товародвижению розничной сети «Дикси»: «Точность прогнозов позволяет нам оптимизировать не только заказы, но и всю цепочку поставок – от склада до магазинной полки. Мы сокращаем ручной труд, уменьшаем избыточные запасы на складах и выравниваем нагрузку на персонал.