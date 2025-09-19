Получите все материалы CNews по ключевому слову
Биккулов Андрей
УПОМИНАНИЯ
|19.09.2025
|«Дикси» начала внедрение системы прогнозирования спроса и пополнения запасов 1
|15.01.2008
|Автомобильный мошенник действовал через интернет 1
Биккулов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5045 1
|Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5662 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.