МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles

МТС объявила о запуске интеллектуальных ИТ-продуктов в партнерстве с Rubbles, поставщиком решений на базе искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках сотрудничества компании представили продуктовую линейку ИИ-инструментов для ритейла, фармацевтики, производства и других отраслей.

В рамках партнерства МТС и Rubbles запускают индустриальный портфель из трех ИИ-продуктов для бизнеса. Среди них – CVM-платформа, которая создает и оптимизирует запуск маркетинговых кампаний на основе данных в реальном времени. Сервис обеспечивает более эффективное взаимодействие с потребителями, позволяя увеличить продажи в среднем до 15%, а конверсию – до 75%. Платформа функционирует на базе микросервисной архитектуры без необходимости передавать внутренние данные: работа осуществляется через корпоративное хранилище клиента без дублирований на внешние серверы.

Также в число совместных продуктов вошел Rubbles Planning Force, сервис для планирования ключевых бизнес-процессов в ритейле, на производствах FMCG и в ресторанах быстрого обслуживания. Инструмент на основе анализа данных и искусственного интеллекта прогнозирует спрос, оптимизирует промо и регулярное ценообразование, упрощает производственное планирование, что позволяет обеспечить рост валовой прибыли на 1-2%.

Кроме этого, клиентам МТС теперь доступна разработка аналитических приложений под индивидуальный запрос, включая создание цифровых двойников и систем-подсказчиков. Благодаря предиктивной аналитике у бизнеса появляется возможность снизить простои оборудования, увеличить объемы производства и сократить нарушения промышленной безопасности. Потенциальный рост производительности при этом достигает 5%.

«Стратегическое партнерство с Rubbles — это не просто объединение компетенций, а создание принципиально нового стандарта эффективности для российского бизнеса. Мы объединили экспертизу МТС в digital-трансформации ключевых отраслей экономики с передовыми AI-решениями Rubbles, чтобы предложить рынку не просто технологические продукты, а готовые инструменты для измеримого роста. Для МТС это укрепление портфеля конкурентоспособными решениями, для Rubbles — масштабирование технологий, а для рынка — реальный вклад в цифровизацию и повышение операционной эффективности бизнеса. Мы уже занимаемся реализацией совместного коммерческого проекта и в дальнейшем планируем развивать наши решения в соответствии с вызовами рынка», – сказал руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

«Совместно с МТС компания Rubbles разрабатывает масштабируемые ИТ-решения, охватывающие широкий спектр потребностей российского бизнеса вне зависимости от отрасли. Будь то крупная розничная сеть, банковская структура или горнодобывающее предприятие, Rubbles и МТС предлагают инновационные аналитические инструменты на базе искусственного интеллекта и осуществляют полный цикл внедрения проектов высококлассными специалистами, обладающими глубокими отраслевыми компетенциями», – сказал директор департамента R&D Rubbles Ян Чижевский.

МТС и Rubbles ведут сотрудничество с 2021 г. Продукты на базе искусственного интеллекта призваны решить ключевые проблемы крупного бизнеса: неэффективность ручных операций, неточности прогнозирования и сложности в принятии управленческих решений. Стратегическим приоритетом для партнеров остается разработка и внедрение индустриальных ИИ-кейсов, а также реализация перспективных и комплексных проектов на базе Big Data и CVM.