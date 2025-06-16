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Индексная книга (каталог) CNews*
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Novo BI NF Enterprise Novo Forecast Enterprise


NOVO BI является разработчиком и поставщиком системы Novo Forecast Enterprise, предназначенной для оптимизации цепи поставок и интегрированного планирования.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
Market.CNews. IBP-системы 2024 1
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP 1
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 1
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения 1
16.11.2022 Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise 1
31.05.2021 Клиенты «Корус Консалтинг» повысят эффективность цепей поставок с помощью Novo Forecast Enterprise 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Novo BI и организации, системы, технологии, персоны:

Novo BI - Ново Биай 17 6
SAP SE 5339 3
Optimacros - Оптимакрос 69 3
Oracle Corporation 6763 2
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 2
8511 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 7 2
Jume - Джум 7 2
Accenture plc 686 1
KPMG 259 1
McKinsey & Company Int 254 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 651 1
Qlik - QlikTech 160 1
Thoma Bravo - Anaplan 70 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Крок - Croc 1785 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Цифра ГК 2482 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Rubbles - Раблз 33 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 18 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Ростелеком 9957 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 218 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 939 1
Базальт СПО - BaseALT 708 1
Сбер - СберБизнес Софт 64 1
Т1 Иннотех 183 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 319 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 2
ФосАгро 129 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 2
АЛИДИ - ALIDI 21 2
Bergauf - Бергауф 4 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Visa International 1953 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 1
Инвитро - Invitro 70 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Кофемания 60 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Лудинг - Luding 10 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 485 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3313 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 7
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 36 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1158 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 4
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3736 4
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1254 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1418 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4183 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 438 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 377 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1717 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 2
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 153 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 929 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 510 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 792 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 4
Microsoft Office 3828 4
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 3
Новые облачные технологии - МойОфис 822 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4730 2
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 17 2
Novo BI - NF PRO 1 1
Oracle Java - язык программирования 3146 1
Apple iPhone 6 4863 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 110 1
Rubbles Planning Force 4 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 83 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
НКТ - Р7-Команда 18 1
СалютДевайсы - GigaChat 252 1
НКТ - Р7-Офис 414 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 1
МТС Exolve 82 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 300 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 31 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 32 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 31 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 69 1
Непейвода Евгений 8 4
Синицын Павел 3 2
Чегодаев Станислав 13 2
Калинкин Никита 2 1
Федин Владимир 7 1
Красилов Дмитрий 18 1
Назаров Михаил 10 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Калякин Павел 66 1
Карпов Роман 72 1
Костенчук Никита 2 1
Фризен Дмитрий 1 1
Майер Александр 1 1
Галкин Николай 112 1
Шадаев Максут 1056 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 82 1
Геллерман Михаил 37 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 24 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 35 1
Ермаков Валерий 129 1
Панченко Иван 152 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 145 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 96 1
Шикинов Александр 27 1
Козырев Алексей 324 1
Редько Сергей 5 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 68 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 2
Беларусь - Белоруссия 5852 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 1
Индия - Bharat 5549 1
Бразилия - Федеративная Республика 2400 1
Турция - Турецкая республика 2425 1
Малайзия 874 1
Аргентина - Аргентинская Республика 594 1
Казахстан - Республика 5659 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 690 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5037 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1388 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 2
Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 211 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5740 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10215 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8761 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 211 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4782 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2822 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3100 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 650 1
Химическая промышленность - Chemical industry 281 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 1
Импортозамещение - параллельный импорт 522 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
Crunchbase 74 1
Ведомости 1085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 3
A2:Research 10 2
Gartner - Гартнер 3575 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 136 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1161 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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