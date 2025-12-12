CNewsMarket подготовил третий ежегодный рейтинг российских платформ для интегрированного бизнес-планирования. IBP-системы сравнивались более чем по 100 критериям, качество реализации модулей (SCP, S&OP, FM и др.), инструменты визуализации и no-code возможности для настройки и кастомизации бизнес-показателей оценивалось на основе анализа развернутых подтверждений (видео и скриншоты), демонстрирующих реальную функциональность по каждому из параметров.

CNewsMarket представляет третий ежегодный обзор российских платформ для интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) — современного подхода к стратегическому управлению бизнес-процессами, который все шире внедряется ведущими компаниями на российском рынке. IBP трансформировался в комплексную методологию, объединяющую финансовый учет, контроль операционной деятельности, стратегическое планирование и инструменты прогнозирования в единую систему принятия решений. В основе IBP-подхода лежит принцип сквозных бизнес-сценариев, объединяющих данные из всех функциональных областей — от продаж и цепочек поставок до маркетинга и финансов.

Интегрированный подход к бизнес-планированию способствует повышению согласованности и прозрачности внутри организации. Он позволяет компаниям реагировать на изменения рынка оперативно и гибко, учитывая как долгосрочные цели, так и краткосрочные операционные задачи. Особенно востребован IBP в отраслях с высокой волатильностью спроса, таких как ритейл, производство, FMCG и логистика. Именно в этих отраслях синхронизация прогнозов продаж, планирования запасов и финансовых показателей критически важна для устойчивости бизнеса. IBP удобен для выстраивания единой системы управления ресурсами, где каждый отдел работает не автономно, а в рамках общей бизнес-стратегии, согласованной по целям, срокам и ключевым показателям эффективности.

В ходе сравнения IBP-платформ от ведущих российских разработчиков аналитики CNewsMarket оценили более 100 критериев, включив в анализ не только базовую функциональность (качество реализации модулей IBP-систем), инструменты визуализации и возможности кастомизации на базе no-code-конструкторов, но и финансовые показатели, и параметры, характеризующие качество поддержки: уровень развития экосистемы вендора (партнеры, заказчики, вузы), наличие обучающих и сертифицирующих центров, количество сертифицированных специалистов на рынке и т.д.

Для оценки функциональности российских IBP-систем были проанализированы дополнительные материалы от разработчиков (скриншоты и видео), более подробно раскрывающие особенности реализации модулей в составе IBP-платформ (SCP, S&OP, FM и др.), инструменты визуализации (таблицы, графики, виджеты и пр.) и no-code-конструкторы для настройки и кастомизации бизнес-показателей. При этом наивысший балл получили участники, предоставившие развернутые подтверждения в видеоформате, демонстрирующие полноту доступных функций по каждому из критериев.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделах «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских IBP-систем 2025 Подробнее: Обзор «Российские IBP-системы 2025» Функциональность Потенциал развития Поддержка и обучение 1175 165 260 820 140 240 835 140 210 715 150 200 675 115 185 625 100 165 590 100 130 525 80 195 530 105 135 485 120 135 465 110 130

Правила начисления баллов по группам характеристик:

Промежуточные баллы участников рейтинга по следующим характеристикам:

Справочная информация

Итоговый рейтинг сформирован по сумме баллов за функциональность IBP-системы, потенциал развития и качество поддержки.

Топ-5 российских IBP-систем 2025 Место Компания Название IBP-платформы Итоговая оценка 1 Knowledge Space Knowledge Space (KS) 1 600 2 Novo BI Novo Forecast Enterprise 1 200 3 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1 185 4 Оптимакрос Optimacros 1 065 5 Планометрика Планум 975

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Компания KS сохранила первое место в рейтинге IBP-систем. Вендор имеет подтвержденный полнофункциональный портфель IBP-модулей и заметно опережает конкурентов по критериям «Широта инструментов визуализации» и «Возможности для кастомизации решений без программирования». Среди заказчиков KS крупные компании, у вендора большое количество внедрений в корпоративном секторе, а среди партнеров — крупнейшие интеграторы и консалтинговые компании, а также ведущие вузы страны.

Отдельно следует отметить очень высокий уровень подготовки документации платформы (подробные описания в том числе в видеоформате), а также отлаженные процессы обучения.

Второе место у решения Novo Forecast Enterprise — одной из самых быстрорастущих российских IBP-платформ. Система внедряется в промышленную эксплуатацию за 3–5 месяцев и за счёт применения моделей искусственного интеллекта обеспечивает высокую точность прогнозов и сценарного планирования. К важным преимуществам платформы относится гибкая модульная архитектура, которая позволяет быстро адаптировать решение под специфику бизнеса и поэтапно разворачивать необходимые блоки.

На третьей позиции — «Форсайт. Аналитическая платформа», которая позиционируется как программный продукт класса Enterprise BI и специализируется на финансовых и аналитических модулях. Компания достаточно давно развивает BI-направление, накопила огромную базу знаний как от собственных, так и от партнерских внедрений. Возможности системы позволяют гибко управлять информационными потоками, формировать регламентированную отчетность в любом формате и создавать сложные алгоритмы расчета.

Итоги изменений на российском рынке IBP-систем

В рейтинге 2025 г. приняли участие 11 вендоров, предлагающих развитые IBP-системы на российском рынке (в обзоре 2024 г. было представлено 8 компаний).

Платформы активно развиваются, лидеры рынка демонстрируют не только высокую динамику роста выручки, но и вкладывают значительные средства в технологическое развитие, каждый год увеличивая R&D-бюджеты. Среди основных направлений можно выделить следующие:

Создание IBP-продуктов, учитывающих специфику отдельных отраслей;

Развитие платформенных инструментов, позволяющих кастомизировать решение;

Повышение производительности при работе с большими данными;

Повышение пользовательского комфорта за счёт удобства интерфейсов и применения продвинутых средств визуализации;

Использование технологий ИИ при настройке решений, а также при работе конечных пользователей.

Таким образом, можно констатировать, что российский рынок IBP-платформ становится более зрелым, а конкуренция продолжает расти, что не может не радовать потенциальных заказчиков.

Перейти к обзору «Российские IBP-системы 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «IBP» в теме письма.