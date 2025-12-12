CNewsMarket подготовил третий ежегодный рейтинг российских платформ для интегрированного бизнес-планирования. IBP-системы сравнивались более чем по 100 критериям, качество реализации модулей (SCP, S&OP, FM и др.), инструменты визуализации и no-code возможности для настройки и кастомизации бизнес-показателей оценивалось на основе анализа развернутых подтверждений (видео и скриншоты), демонстрирующих реальную функциональность по каждому из параметров.
CNewsMarket представляет третий ежегодный обзор российских платформ для интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) — современного подхода к стратегическому управлению бизнес-процессами, который все шире внедряется ведущими компаниями на российском рынке. IBP трансформировался в комплексную методологию, объединяющую финансовый учет, контроль операционной деятельности, стратегическое планирование и инструменты прогнозирования в единую систему принятия решений. В основе IBP-подхода лежит принцип сквозных бизнес-сценариев, объединяющих данные из всех функциональных областей — от продаж и цепочек поставок до маркетинга и финансов.
Интегрированный подход к бизнес-планированию способствует повышению согласованности и прозрачности внутри организации. Он позволяет компаниям реагировать на изменения рынка оперативно и гибко, учитывая как долгосрочные цели, так и краткосрочные операционные задачи. Особенно востребован IBP в отраслях с высокой волатильностью спроса, таких как ритейл, производство, FMCG и логистика. Именно в этих отраслях синхронизация прогнозов продаж, планирования запасов и финансовых показателей критически важна для устойчивости бизнеса. IBP удобен для выстраивания единой системы управления ресурсами, где каждый отдел работает не автономно, а в рамках общей бизнес-стратегии, согласованной по целям, срокам и ключевым показателям эффективности.
В ходе сравнения IBP-платформ от ведущих российских разработчиков аналитики CNewsMarket оценили более 100 критериев, включив в анализ не только базовую функциональность (качество реализации модулей IBP-систем), инструменты визуализации и возможности кастомизации на базе no-code-конструкторов, но и финансовые показатели, и параметры, характеризующие качество поддержки: уровень развития экосистемы вендора (партнеры, заказчики, вузы), наличие обучающих и сертифицирующих центров, количество сертифицированных специалистов на рынке и т.д.
Для оценки функциональности российских IBP-систем были проанализированы дополнительные материалы от разработчиков (скриншоты и видео), более подробно раскрывающие особенности реализации модулей в составе IBP-платформ (SCP, S&OP, FM и др.), инструменты визуализации (таблицы, графики, виджеты и пр.) и no-code-конструкторы для настройки и кастомизации бизнес-показателей. При этом наивысший балл получили участники, предоставившие развернутые подтверждения в видеоформате, демонстрирующие полноту доступных функций по каждому из критериев.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделах «Правила начисления баллов».
Правила начисления баллов по группам характеристик:
Промежуточные баллы участников рейтинга по следующим характеристикам:
Итоговый рейтинг сформирован по сумме баллов за функциональность IBP-системы, потенциал развития и качество поддержки.
Компания KS сохранила первое место в рейтинге IBP-систем. Вендор имеет подтвержденный полнофункциональный портфель IBP-модулей и заметно опережает конкурентов по критериям «Широта инструментов визуализации» и «Возможности для кастомизации решений без программирования». Среди заказчиков KS крупные компании, у вендора большое количество внедрений в корпоративном секторе, а среди партнеров — крупнейшие интеграторы и консалтинговые компании, а также ведущие вузы страны.
Отдельно следует отметить очень высокий уровень подготовки документации платформы (подробные описания в том числе в видеоформате), а также отлаженные процессы обучения.
Второе место у решения Novo Forecast Enterprise — одной из самых быстрорастущих российских IBP-платформ. Система внедряется в промышленную эксплуатацию за 3–5 месяцев и за счёт применения моделей искусственного интеллекта обеспечивает высокую точность прогнозов и сценарного планирования. К важным преимуществам платформы относится гибкая модульная архитектура, которая позволяет быстро адаптировать решение под специфику бизнеса и поэтапно разворачивать необходимые блоки.
На третьей позиции — «Форсайт. Аналитическая платформа», которая позиционируется как программный продукт класса Enterprise BI и специализируется на финансовых и аналитических модулях. Компания достаточно давно развивает BI-направление, накопила огромную базу знаний как от собственных, так и от партнерских внедрений. Возможности системы позволяют гибко управлять информационными потоками, формировать регламентированную отчетность в любом формате и создавать сложные алгоритмы расчета.
Итоги изменений на российском рынке IBP-систем
В рейтинге 2025 г. приняли участие 11 вендоров, предлагающих развитые IBP-системы на российском рынке (в обзоре 2024 г. было представлено 8 компаний).
Платформы активно развиваются, лидеры рынка демонстрируют не только высокую динамику роста выручки, но и вкладывают значительные средства в технологическое развитие, каждый год увеличивая R&D-бюджеты. Среди основных направлений можно выделить следующие:
- Создание IBP-продуктов, учитывающих специфику отдельных отраслей;
- Развитие платформенных инструментов, позволяющих кастомизировать решение;
- Повышение производительности при работе с большими данными;
- Повышение пользовательского комфорта за счёт удобства интерфейсов и применения продвинутых средств визуализации;
- Использование технологий ИИ при настройке решений, а также при работе конечных пользователей.
Таким образом, можно констатировать, что российский рынок IBP-платформ становится более зрелым, а конкуренция продолжает расти, что не может не радовать потенциальных заказчиков.
