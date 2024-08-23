Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP

NOVO BI является разработчиком и поставщиком системы Novo Forecast Enterprise, предназначенной для оптимизации цепи поставок и интегрированного планирования.

Система Novo Forecast Enterprise официально признана аналогом популярного решения SAP Integrated Business Planning Министерством цифрового развития России. Об этом CNews сообщили представители NOVO BI.

Экспертная комиссия Минцифры провела сравнение двух продуктов по более чем 70 критериям, включая интерфейс, функциональную структуру, временные уровни планирования. Эксперты пришли к выводу, что Novo Forecast Enterprise является аналогом решения SAP Integrated Business Planning.

Также команда Novo BI активно разрабатывает и развивает новые модули системы с уникальными функциями, которых нет у зарубежного ПО.

Необходимость импортозамещения популярных в России продуктов SAP обусловлена полным прекращением деятельности этой компании на территории страны с марта 2024 г.

Российский бизнес, приобретая отечественное ПО, может воспользоваться субсидиями в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и значительно сэкономить.

Систему Novo Forecast Enterprise уже успешно используют такие компании, как «Увелка», «Волма», группа агропредприятий «Ресурс», вода «Байкал», компания Bergauf, дистрибьютор Alidi, Aquaart Group, «Вольта» и др.