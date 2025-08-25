Разделы

Есипов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «К2Тех» автоматизировал планирование продаж для FMCG-гиганта с помощью решения Novo BI 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Есипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 198 1
Novo BI - Ново Биай 20 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1823 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 53 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5192 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2864 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 266 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31254 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5603 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3414 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 70 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 18 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
Microsoft Office 3884 1
Непейвода Евгений 12 1
Загайнов Алексей 3 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 217 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3302 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7766 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5232 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25360 1
