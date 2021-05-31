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Клиенты «Корус Консалтинг» повысят эффективность цепей поставок с помощью Novo Forecast Enterprise

ГК «Корус Консалтинг» заключила партнерское соглашение с Novo BI, разработчиком аналитических систем. С помощью решения Novo Forecast Enterprise клиенты ИТ-компании смогут максимально точно прогнозировать продажи и автоматизировать интегрированное планирование в цепях поставок.

Novo BI – один из российских поставщиков решений для анализа данных и оптимизации цепей поставок с десятилетним опытом работы на рынке. Среди клиентов компании – более 200 представителей среднего и крупного бизнеса из стран СНГ и Евросоюза.

Флагманский продукт Novo BI – система Novo Forecast Enterprise, которая помогает производителям, дистрибуторам и ритейлерам повышать уровень логистического сервиса. Решение автоматизирует прогнозирование спроса на товары, рассчитывает оптимальные объёмы запаса и закупаемого сырья. Благодаря этому компании минимизируют избытки или отсутствие продукции на складе, сокращают потребность в оборотном капитале.

Использование комплексных математических моделей, алгоритмов машинного обучения и технологий обработки больших данных позволяет с высокой точностью формировать актуальные планы для собственных подразделений и всех участников цепи поставок. Кроме этого, Novo Forecast Enterprise минимизирует списания за счёт прогнозирования рисков истечения сроков годности и высвобождает время специалистов от решения рутинных задач.

«Новое решение в нашем портфеле позволит более комплексно подходить к задачам, расширить перечень предлагаемых услуг, а также диверсифицировать риски. Благодаря user-friendly интерфейсу, быстрому внедрению и преднастроенным аналитическим шаблонам компании вне зависимости от специфики работы смогут получать качественные данные о спросе и на их основе оптимизировать цепочки поставок», – сказал Дмитрий Красилов, руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус Консалтинг».

«Автоматизация цикла прогнозирования спроса – от загрузки и подготовки данных до готовых планов продаж – позволяет снять рутину с сотрудников, участвующих в процессе планирования, высвободить время для решения задач, направленных на развитие бизнеса. Novo Forecast Enterprise увеличивает точность прогнозов спроса до 98%, за счет чего компании экономят десятки миллионов рублей уже в первый год использования», – отметил Павел Синицын, директор по развитию компании Novo BI.

Эльяс Касми

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