Юдин Антон


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем 1
16.05.2025 Инженерное решение от C3 Solutions и группы Rubytech признано лучшим инновационным продуктом в отрасли ЦОД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юдин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 121 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3367 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14721 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72368 1
Умные платформы 1845 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11891 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2006 1
Монахов Роман 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155599 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1822 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50976 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54662 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3640 1
