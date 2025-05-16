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Инженерное решение от C3 Solutions и группы Rubytech признано лучшим инновационным продуктом в отрасли ЦОД

Российский вендор инженерного оборудования для ЦОД и ИТ-объектов C3 Solutions и Группа Rubytech — производитель программно-аппаратных комплексов (ПАК) Скала^р и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур — стали победителями Национальной премии «ЦОДы.РФ» в номинации «Лучший инновационный продукт в коллаборации».

Национальная премия «ЦОДы.РФ» — престижная профессиональная награда, присуждаемая лучшим представителям российской индустрии центров обработки данных. Премия стала знаковым событием в отрасли, где ежегодно отмечаются выдающиеся достижения и инновационные разработки в сфере ЦОД. Победа в Премии подтверждает высокую оценку экспертного сообщества и рынка в целом.

Номинация «Лучший инновационный продукт в коллаборации» присуждалась за решение, разработанное в партнерстве нескольких компаний и реализованное в рамках совместного проекта. Благодаря многолетнему тесному сотрудничеству производителей С3 Solutions, Скала^р и Rubytech, удалось разработать инженерный комплекс, который совместил в себе эргономичный современный дизайн и функциональность, отвечающую самым высоким требованиям заказчиков, — крупнейших банков, компаний, предприятий и государственных организаций страны.

Решение, включенное в реестр Минпромторга, представляет собой комплексный продукт и обладает целым рядом уникальных особенностей. Ключевой его элемент — усиленный конструктив, который увеличивает его допустимую статистическую нагрузку. Это позволяет исключить ограничения по составу оборудования и облегчить транспортировку решения. Встроенные кастомные умные блоки распределения питания с возможностью выбора конфигурации позволяют подключать к стойке нестандартное для ЦОД оборудование. Для удобства эксплуатации предусмотрена цветовая дифференциация вводов питания, использованы кабели различных цветов, оснащенные системой фиксации. В решение встроены элементы заземления и изоляции, что позволяет использовать его в горячих и холодных коридорах. Также оно оснащено элементами изоляции между полом и шкафом для герметизации воздушных потоков.

«Совместно с экспертами Группы Rubytech мы разработали готовое и легко настраиваемое под задачи и масштаб заказчика комплексное решение для ЦОД, которое сочетает в себе удобство эксплуатации и коммерческую привлекательность, — говорит Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions. — Высокий класс стойки-комплекта и детальная проработка каждого компонента демонстрируют технологическую зрелость производителей и клиентоориентированный подход».

«Мы давно и плодотворно сотрудничает с C3 Solutions. Вместе мы прошли огромный путь технологического развития, непрерывно совершенствуя продукты и их компоненты. Разработанное решение представляет собой спроектированное под запрос Скала^р организованное пространство с продуманной системой транспортировки, электропитания и сетевого подключения, — отмечает Антон Юдин, начальник отдела разработки аппаратного обеспечения Скала^р (Группа Rubytech) — Благодаря продуманной конструкции инженерного комплекса, решение успешно выдерживает динамическую нагрузку на уровне зарубежных флагманских продуктов».

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