Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем

Группа Rubytech приняла участие в крупнейшем ИТ-событии российского технологического рынка — конференции CNews Forum 2025. В ходе деловой программы вендор представил поэтапную модель построения доверенной инфраструктуры, а также был признан победителем премии CNews Awards 2025 в номинации «Продукт года для ИИ-систем».

В своем докладе Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками Скала^р (Группа Rubytech), обозначил задачи, стоящие перед субъектами КИИ. Среди приоритетов — обеспечение непрерывной работы сервисов, недопущение деградации технологических процессов и повышение гибкости бизнеса в условиях постоянных изменений. Эксперт отметил важность применения проверенных технологических стеков, совместимости решений и устойчивости сервисной инфраструктуры, а также выделил программно-аппаратные комплексы как эффективный инструмент сокращения сроков реализации стратегии технологической независимости.

Наряду с обсуждением стратегий импортозамещения, Михаил Гилязов предложил поэтапный подход к формированию доверенной инфраструктуры, который включил в себя разработку референсной модели, создание рабочих групп, пилотирование решений, проведение технологической экспертизы и последующее масштабное внедрение.

В рамках форума также состоялась церемония награждения лауреатов премии CNews Awards 2025. Победителем в номинации «Продукт года для ИИ-систем» стала Группа Rubytech за разработку Машины искусственного интеллекта Скала^р МИИ — российского ИТ-продукта для обучения и исполнения моделей ИИ с гарантированной производительностью и отказоустойчивостью.

«Мы благодарны рынку за такую высокую оценку нашей работы. Мы действительно вложили огромные ресурсы, чтобы создать продукт: разобрали на атомы каждый уровень — от аппаратного до программного, включая сами исполняемые ИИ-решения. Провели глубинную оценку применимости китайских графических карт, протестировали отечественное оборудование и софт, разработали собственную систему оркестрации, которая уже получила высокую оценку от заказчиков», — подчеркнул в ходе награждения Антон Юдин, руководитель продуктового направления «Инфраструктура ИИ Скала^р» (Группа Rubytech).

Напомним, что ПАК лежит в основе открытой экосистемы партнерств Группы Rubytech с вендорами в области машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения и прикладной аналитики. Каждый ИИ-продукт от российских разработчиков проходит тестирование на совместимость и отбирается по прикладной ценности и технологической устойчивости. Это способствует формированию набора проверенных решений, готовых к работе в on-premise средах с повышенными требованиями к надежности, безопасности и контролю. Заказчики получают возможность конфигурировать ПАК под конкретные задачи из сертифицированных компонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

В России строят аналог ChatGPT для врачей

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/