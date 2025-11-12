Доверенная ИТ- и ИИ-инфраструктура — Группа Rubytech приняла участие в CNews Forum и получила премию за продукт года для ИИ-систем

Группа Rubytech приняла участие в крупнейшем ИТ-событии российского технологического рынка — конференции CNews Forum 2025. В ходе деловой программы вендор представил поэтапную модель построения доверенной инфраструктуры, а также был признан победителем премии CNews Awards 2025 в номинации «Продукт года для ИИ-систем».

В своем докладе Михаил Гилязов, директор по работе с ключевыми заказчиками Скала^р (Группа Rubytech), обозначил задачи, стоящие перед субъектами КИИ. Среди приоритетов — обеспечение непрерывной работы сервисов, недопущение деградации технологических процессов и повышение гибкости бизнеса в условиях постоянных изменений. Эксперт отметил важность применения проверенных технологических стеков, совместимости решений и устойчивости сервисной инфраструктуры, а также выделил программно-аппаратные комплексы как эффективный инструмент сокращения сроков реализации стратегии технологической независимости.

Наряду с обсуждением стратегий импортозамещения, Михаил Гилязов предложил поэтапный подход к формированию доверенной инфраструктуры, который включил в себя разработку референсной модели, создание рабочих групп, пилотирование решений, проведение технологической экспертизы и последующее масштабное внедрение.

В рамках форума также состоялась церемония награждения лауреатов премии CNews Awards 2025. Победителем в номинации «Продукт года для ИИ-систем» стала Группа Rubytech за разработку Машины искусственного интеллекта Скала^р МИИ — российского ИТ-продукта для обучения и исполнения моделей ИИ с гарантированной производительностью и отказоустойчивостью.

«Мы благодарны рынку за такую высокую оценку нашей работы. Мы действительно вложили огромные ресурсы, чтобы создать продукт: разобрали на атомы каждый уровень — от аппаратного до программного, включая сами исполняемые ИИ-решения. Провели глубинную оценку применимости китайских графических карт, протестировали отечественное оборудование и софт, разработали собственную систему оркестрации, которая уже получила высокую оценку от заказчиков», — подчеркнул в ходе награждения Антон Юдин, руководитель продуктового направления «Инфраструктура ИИ Скала^р» (Группа Rubytech).

Напомним, что ПАК лежит в основе открытой экосистемы партнерств Группы Rubytech с вендорами в области машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения и прикладной аналитики. Каждый ИИ-продукт от российских разработчиков проходит тестирование на совместимость и отбирается по прикладной ценности и технологической устойчивости. Это способствует формированию набора проверенных решений, готовых к работе в on-premise средах с повышенными требованиями к надежности, безопасности и контролю. Заказчики получают возможность конфигурировать ПАК под конкретные задачи из сертифицированных компонентов.