Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения

У российского бизнеса появится альтернатива зарубежным решениям в сфере интегрированного планирования в логистике. ИТ-компании «Крок» и Novo BI помогут отечественному бизнесу прогнозировать потребительский спрос и планировать производство товаров с точностью до 99%, а также оптимизировать цепочки поставок.

Благодаря технологиям, FMCG- и DIY-компании, а также дистрибьюторы могут производить или закупать ровно столько товара, сколько они смогут продать, минимизируя дефицит и затраты на складские запасы. Теперь бизнес, работающий с массивными структурами продаж и цепочек поставок, может прогнозировать с точностью в среднем от 85% до 99% по отдельным категориям товаров (на результат влияет качество данных).

Сотрудничество «Крок» и Novo BI, начатое в конце 2022 г., стало частью стратегии «Крок» по расширению портфеля партнерств с российскими вендорами. Объединив с Novo BI экспертизу в области работы с Big Data и ML-алгоритмами, «Крок» сможет предложить бизнесу эффективное отечественное решение для цифровизации S&OP процессов.

Флагманский программный продукт разработчика Novo BI — система Novo Forecast Enterprise использует более 3000 математических моделей и учитывает более 100 факторов структурного изменения спроса (такие как промо мероприятия, ввод новинок, листинги, крупные разовые поставки, изменения цен и т. д.), все виды тенденций и сезонности. Решение подходит и для планирования новинок и промо без опоры на предыдущий опыт продаж. С помощью технологий искусственного интеллекта Novo Forecast Enterprise находит подходящие аналоги в ассортименте и на этой базе строит прогноз.

«Цифровизация цепей поставок повышает конкурентоспособность бизнеса: процессы становятся более адаптивными, увеличивается скорость и качество принимаемых решений. Использование цифровых решений для прогнозирования спроса и планирования в цепях поставок напрямую влияет и на ключевые показатели деятельности компании: сокращает оборотный капитал, повышает его оборачиваемость, увеличивает прибыль. Пандемия и геополитический кризис стимулируют повышенный интерес к системам подобного класса. Сегодня практически каждая компания пересобирает свои цепи поставок заново», — сказал Евгений Непейвода, генеральный директор компании Novo BI.

«В условиях экономической турбулентности предиктивная аналитика — инструмент, который дает бизнесу опору. И решение Novo BI привлекло нас как отличная альтернатива западным аналогам. Предиктивный подход в нем реализован на трех уровнях цепочки поставок: закупка сырья и материалов, производство и продажа конечному потребителю. При этом продукт показывает высокую точность прогноза, быстро внедряется и, главное, — понятен и удобен в использовании людям без узкоспециализированного образования», — отметил Никита Костенчук, руководитель направления логистики «Крок».

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать
Поддержка ИТ-отрасли

***

«Крок» – цифровой бизнес-партнер для организаций более 30 лет.

Novo BI (резидент Skolkovo) — российский разработчик цифровой системы Novo Forecast Enterprise для прогнозирования спроса и организации интегрированного планирования в цепях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще