«Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения

У российского бизнеса появится альтернатива зарубежным решениям в сфере интегрированного планирования в логистике. ИТ-компании «Крок» и Novo BI помогут отечественному бизнесу прогнозировать потребительский спрос и планировать производство товаров с точностью до 99%, а также оптимизировать цепочки поставок.

Благодаря технологиям, FMCG- и DIY-компании, а также дистрибьюторы могут производить или закупать ровно столько товара, сколько они смогут продать, минимизируя дефицит и затраты на складские запасы. Теперь бизнес, работающий с массивными структурами продаж и цепочек поставок, может прогнозировать с точностью в среднем от 85% до 99% по отдельным категориям товаров (на результат влияет качество данных).

Сотрудничество «Крок» и Novo BI, начатое в конце 2022 г., стало частью стратегии «Крок» по расширению портфеля партнерств с российскими вендорами. Объединив с Novo BI экспертизу в области работы с Big Data и ML-алгоритмами, «Крок» сможет предложить бизнесу эффективное отечественное решение для цифровизации S&OP процессов.

Флагманский программный продукт разработчика Novo BI — система Novo Forecast Enterprise использует более 3000 математических моделей и учитывает более 100 факторов структурного изменения спроса (такие как промо мероприятия, ввод новинок, листинги, крупные разовые поставки, изменения цен и т. д.), все виды тенденций и сезонности. Решение подходит и для планирования новинок и промо без опоры на предыдущий опыт продаж. С помощью технологий искусственного интеллекта Novo Forecast Enterprise находит подходящие аналоги в ассортименте и на этой базе строит прогноз.

«Цифровизация цепей поставок повышает конкурентоспособность бизнеса: процессы становятся более адаптивными, увеличивается скорость и качество принимаемых решений. Использование цифровых решений для прогнозирования спроса и планирования в цепях поставок напрямую влияет и на ключевые показатели деятельности компании: сокращает оборотный капитал, повышает его оборачиваемость, увеличивает прибыль. Пандемия и геополитический кризис стимулируют повышенный интерес к системам подобного класса. Сегодня практически каждая компания пересобирает свои цепи поставок заново», — сказал Евгений Непейвода, генеральный директор компании Novo BI.

«В условиях экономической турбулентности предиктивная аналитика — инструмент, который дает бизнесу опору. И решение Novo BI привлекло нас как отличная альтернатива западным аналогам. Предиктивный подход в нем реализован на трех уровнях цепочки поставок: закупка сырья и материалов, производство и продажа конечному потребителю. При этом продукт показывает высокую точность прогноза, быстро внедряется и, главное, — понятен и удобен в использовании людям без узкоспециализированного образования», — отметил Никита Костенчук, руководитель направления логистики «Крок».

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для организаций более 30 лет.

Novo BI (резидент Skolkovo) — российский разработчик цифровой системы Novo Forecast Enterprise для прогнозирования спроса и организации интегрированного планирования в цепях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.