«Ступинский химический завод» совместно с Novo BI запускают проект по цифровизации прогнозирования и планирования цепочек поставок.

Представители «Ступинского химического завода» заявили о запуске совместного проекта с Novo BI по внедрению цифровой системы прогнозирования спроса и управления цепочками поставок на базе программного обеспечения Novo Forecast Enterprise. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Что позволит внедрение системы

– Автоматизировать процессы прогнозирования спроса с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Система возьмет на себя часть рутинных расчетов, а эксперты смогут сосредоточиться на принятии более качественных решений. Такой подход ускоряет работу многих подразделений и делает реакцию бизнеса на рыночные изменения более гибкой.

– Повысить точность прогноза за счет учета факторов структурного изменения спроса, промо-акций, новинок и тд. Это поможет избежать перепроизводства или дефицита, оптимизируя складские запасы и сокращая логистические издержки.

– Улучшить коммуникации между отделами компании за счет цифровизации процессов согласования планов и факторов, влияющих на спрос. В результате ускорится процесс принятия решений: все отделы будут работать в едином цифровом пространстве.

– Оптимизировать управление цепочками поставок. Оптимизация позволит минимизировать издержки, связанные с производством, транспортировкой, хранением и распределением товаров.

Проект реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации завода и направлен на повышение конкурентоспособности бизнеса за счет внедрения современных технологий.

«Мы производим более 25 собственных брендов и более 20 торговых марок ритейла в категориях бытовой химии, профессионального клининга, средств для стирки и косметики. Внедрение системы Novo Forecast Enterprise позволит нам вывести процессы прогнозирования и планирования на новый уровень. Это важный шаг в цифровизации наших бизнес-процессов», – отметил директор по логистике АО «Ступинский химический завод» Алексей Конаков.

«Внедрение цифровой цепочки поставок дает ряд преимуществ для бизнеса. Это и повышение эффективности, и улучшение прозрачности процессов, и экономия затрат на логистику и склад, и повышение конкурентоспособности. Наша система позволяет быстро реагировать на изменения спроса, перебои в поставках и другие колебания рынка, делая компанию более гибкий и адаптируемой», – сказал Евгений Непейвода, генеральный директор компании Novo BI.