РТС-тендер B2B-Center B2B-РТС
B2B-РТС - российская IT-платформа для автоматизации полного цикла цифровых закупок и продаж на рынках B2B и B2G, которая объединяет цифровые торговые площадки «РТС-тендер», B2B-Center и ОТС.
УПОМИНАНИЯ
|11.09.2025
|B2B-РТС запускает первого отечественного ИИ-помощника закупок 2
РТС-тендер и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 430 1
|РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 61 1
