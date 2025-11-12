Разделы

Решение B2B-Center в сегменте SRM-платформ стало победителем CNews Awards 2025

Облачное решение B2B Altis, разработанное B2B-Center (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), стало победителем CNews Awards 2025 в номинации «SRM-решение для российского рынка: продукт года». Решение включено в Реестр российского ПО и признано Минцифры России полной заменой SAP Ariba.

B2B Altis создано по концепции source-to-pay и объединяет все этапы закупочного процесса в едином цифровом контуре — от заявки внутреннего заказчика до поставки и оплаты. Продукт состоит из восьми модулей, которые легко интегрируются с ERP- и MDM-системами клиента. Такой подход позволяет настраивать закупочные сценарии под задачи конкретной компании и масштабировать систему по мере роста бизнеса.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Решение используют компании из разных отраслей экономики, включая ГК «Уралхим», «Напитки Вместе» (ex AB InBev Efes), «Металлоинвест» и другие. B2B Altis особенно востребовано в компаниях с разветвленной структурой и высоким уровнем цифровизации: в металлургии, химической и нефтесервисной промышленности, строительстве и машиностроении. Решение также используется для автоматизации закупочного процесса и средним бизнесом: модуль тендеров позволяет предпринимателям достигать максимальной конкуренции и благодаря этому снижать закупочные цены, а модуль корпоративный интернет-магазин (КИМ) – повышать операционную эффективность за счет значительной экономии времени при закупке малоценных товаров, снижения сроков поставки.

«Мы высоко ценим признание нашего решения профессиональным сообществом и рады получить знаковую для рынка награду CNews Awards 2025. B2B Altis помогает компаниям повысить прозрачность закупок, улучшать контроль, увеличивать рентабельность и EBITDA на 2-3%. Мы продолжаем развивать функционал наших продуктов как надежной технологической опоры для цифровой трансформации российских компаний», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Другие материалы рубрики

