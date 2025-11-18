Разделы

Решения B2B-Center признаны CNews лидерами импортозамещения в корпоративном ПО

B2B-Center, входящий в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС, включен CNews Analytics в атлас ведущих ИТ-компаний страны — «Импортозамещение 2025». Компания отмечена сразу в трех сегментах карты «Корпоративное ПО»: системы управления закупками и поставщиками (SRM), управление мастер-данными и отраслевые решения.

По мнению профессионального сообщества и экспертов, разработанное B2B-Center решение для сквозных закупок B2B Altis — одно из лучших на российском рынке. Решение создано на основе технологий искусственного интеллекта и состоит из отдельных модулей, позволяющих автоматизировать не только весь бизнес-процесс, но и любые этапы закупок.

Ежегодно на площадке B2B-Center проходит около половины закупок коммерческих компаний страны — порядка 250 тыс. тендеров. Решения компании востребованы в разных отраслях экономики — от промышленности до ритейла. На базе B2B Altis компания «Металлоинвест» запустила корпоративный интернет-магазин для быстрых закупок по каталогам, без тендеров, а сроки поставок составляют пять-семь дней с момента размещения заказа. Компания «Напитки Вместе» (ex-AB InBev Efes) с помощью B2B Altis импортозаместила SAP Ariba, расширив пул поставщиков благодаря площадке. Решения B2B-Center применяются и в группе «Уралхим», где продолжается поэтапная цифровизация закупок на базе отечественного решения.

«Включение в карту CNews подчеркивает стратегическую роль B2B-Center в развитии отечественного корпоративного софта и приверженность системному подходу к созданию цифровых продуктов. Компания предлагает широкую линейку инструментов автоматизации закупок для компаний любого масштаба и уровня цифровой зрелости. Использование наших решений помогает компаниям снизить трудозатраты в закупках на 30% и оптимизировать закупочные цены до 18%. Мы намерены и дальше формировать технологическую основу эффективных бизнес-процессов российских компаний», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

