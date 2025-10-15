IBP-система Novo Forecast Enterprise подтвердила эффективность в реальных условиях. Российский разработчик Novo BI стал партнером «Форбс Консалтинг» в области интегрированного бизнес-планирования

«Форбс Консалтинг», эксперт в области интегрированного бизнес-планирования, выбрал российскую систему от Novo BI в свой портфель решений в сфере автоматизации прогнозирования спроса и планирования цепочек поставок. Ключевым фактором выбора стала возможность оценить работу IBP-системы Novo Forecast Enterprise в реальных условиях во время пилотного проекта у заказчика. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Решение было принято по результатам глубокого анализа рынка, сравнения предложений и тестовых расчетов. Система Novo Forecast Enterprise показала себя как зрелый, эффективный и гибкий инструмент, выиграв за счет высокой скорости внедрения и исключительной точности расчетов. Плановая окупаемость решения составила всего шесть месяцев. Партнерство с Novo BI укрепляет экспертные позиции «Форбс Консалтинг» в сфере интегрированного бизнес-планирования (IBP).

Юрий Орлянский, генеральный директор «Форбс Консалтинг»: «Ведя переговоры о сотрудничестве очень важно быть с будущим партнером на «одной волне». Мы высоко ценим не только экспертизу коллег, но и ту энергию, с которой они создают свой продукт и несут его клиентам. Novo Forecast существует на рынке не первый год, а успешные внедрения и достигнутые измеримые эффекты клиентов — лучшее доказательство того, что решение работает и приносит реальную пользу».

Внедрение Novo Forecast Enterprise позволяет сделать прогнозирование в цепочках поставок прозрачным и управляемым, а сама цифровизация проходит максимально безболезненно благодаря ориентации на действующие бизнес-процессы. Первые результаты заметны уже через два – три месяца после внедрения.

Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI: «У нас большой опыт внедрения системы, в том числе для дистрибьюторов, компаний FMCG-сегмента, промышленных предприятий. В зависимости от отрасли и масштаба компании Novo Forecast Enterprise позволяет повысить точность прогнозов спроса от 15 до 30%, увеличить оборачиваемость капитала от 10 до 20%, сократить списания от 30 до 80%. Цифровые решения сегодня – это реальный инструмент для бизнеса, с помощью которого можно быстрее и эффективнее реагировать на любые изменения, сохранять конкурентоспособность и лидерство на рынке».

Светлана Митченко, руководитель направления IBP «Форбс Консалтинг»: «Партнерство с Novo BI – это наш осознанный стратегический выбор. Нам импонирует бизнес-ориентированный подход вендора к созданию и внедрению решения. Среди авторов продукта – бизнес-практики с высокой экспертностью во всех аспектах бизнес-планирования. А каждый проект внедрения начинается с построения карты изменений и образа будущих бизнес-процессов планирования для компании-заказчика. Мы в «Форбс Консалтинг» полностью разделяем такой подход и уверены, что объединенные усилия принесут нашим клиентам ещё большую ценностью в единицу проектного времени».

Синергия экспертизы интегратора и цифровой IBP-системы открывает новые возможности для построения систем интегрированного бизнес-планирования. Партнерство с Novo BI позволяет активнее развивать рынок IBP в России и ускоряет переход крупных и средних компаний к современным и эффективным цифровым решениям.