Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, параметров безопасности, возможностей по прогнозированию и оптимизации, кастомизации и других параметров решений, представленных на российском рынке.
В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP).
Market.CNews готовит обзор и рейтинг решений IBP второй год подряд. Лидер не изменился, но перестановки ощутимы. Кроме того, в этом году была проведена видео-проверка ряда функциональных возможностей решений разных вендоров. Подробности — в обзоре IBP 2024.
Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Общие сведения о ПО.
- Функциональность.
- Параметры безопасности.
- Возможности по интеграции.
- Возможности прогнозирования.
- Возможности оптимизации.
- Стоимость.
- Инвестиции в разработку.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга второй год подряд признана платформа Knowledge Space от компании «Интегрированные системы управления». Решение имеет очень широкие функциональные возможности, гибкий и легко настраиваемый интерфейс, полноценный low-code инструментарий. Уровень цен — средний, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.
На втором месте — Novo Forecast Enterprise от компании Novo BI. Здесь также стоит отметить достаточно широкую функциональность, наличие готовых модулей для решения профильных задач, наибольшее количество активных пользователей. Уровень цен — выше среднего, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
О ситуации на российском рынке IBP, трендах и тенденциях рассказано в других материалах обзора.
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