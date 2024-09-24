Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, параметров безопасности, возможностей по прогнозированию и оптимизации, кастомизации и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP).

Market.CNews готовит обзор и рейтинг решений IBP второй год подряд. Лидер не изменился, но перестановки ощутимы. Кроме того, в этом году была проведена видео-проверка ряда функциональных возможностей решений разных вендоров. Подробности — в обзоре IBP 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Общие сведения о ПО. Функциональность. Параметры безопасности. Возможности по интеграции. Возможности прогнозирования. Возможности оптимизации. Стоимость. Инвестиции в разработку.

© minervastock / Фотобанк Фотодженика Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга второй год подряд признана платформа Knowledge Space от компании «Интегрированные системы управления». Решение имеет очень широкие функциональные возможности, гибкий и легко настраиваемый интерфейс, полноценный low-code инструментарий. Уровень цен — средний, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.

На втором месте — Novo Forecast Enterprise от компании Novo BI. Здесь также стоит отметить достаточно широкую функциональность, наличие готовых модулей для решения профильных задач, наибольшее количество активных пользователей. Уровень цен — выше среднего, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг IBP 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор IBP 2024 Функциональность Критерии уровня Enterprise Наличие готовых решений Характеристики вендора 601 322 188 629 557 308 140 667 496 322 208 583 566 306 176 461 481 273 112 633 531 277 164 405 475 322 40 481 359 249 88 374

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

О ситуации на российском рынке IBP, трендах и тенденциях рассказано в других материалах обзора.

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