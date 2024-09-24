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Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, параметров безопасности, возможностей по прогнозированию и оптимизации, кастомизации и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP).

Market.CNews готовит обзор и рейтинг решений IBP второй год подряд. Лидер не изменился, но перестановки ощутимы. Кроме того, в этом году была проведена видео-проверка ряда функциональных возможностей решений разных вендоров. Подробности — в обзоре IBP 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Общие сведения о ПО.
  2. Функциональность.
  3. Параметры безопасности.
  4. Возможности по интеграции.
  5. Возможности прогнозирования.
  6. Возможности оптимизации.
  7. Стоимость.
  8. Инвестиции в разработку.

© minervastock / Фотобанк Фотодженика
Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга второй год подряд признана платформа Knowledge Space от компании «Интегрированные системы управления». Решение имеет очень широкие функциональные возможности, гибкий и легко настраиваемый интерфейс, полноценный low-code инструментарий. Уровень цен — средний, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.

На втором месте — Novo Forecast Enterprise от компании Novo BI. Здесь также стоит отметить достаточно широкую функциональность, наличие готовых модулей для решения профильных задач, наибольшее количество активных пользователей. Уровень цен — выше среднего, для знакомства с продуктом предлагается демо-версия.

Таблица 1. Лидеры рейтинга IBP 2024

Место Компания Название IBP-платформы Сумма баллов
1 Интегрированные системы управления Knowledge Space (KS) 1740
2 Novo BI Novo Forecast Enterprise 1672
3 Форсайт Форсайт. Аналитическая платформа 1609
4 Axenix In.Plan 1509
5 Оптимакрос Optimacros 1499
6 Джум Jume 1 377

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг IBP 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор IBP 2024

Функциональность
Критерии уровня Enterprise
Характеристики вендора
601
322
188
629
557
308
140
667

496
322
208
583
566
306
176
461

481
273
112
633
531
277
164
405
475
322
40
481
359
249
88
374

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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О ситуации на российском рынке IBP, трендах и тенденциях рассказано в других материалах обзора.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IBP в теме письма.

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