57% российских компаний перешли на отечественное ПО

Для 58% российских управленцев важно, чтобы ПО для бизнеса было разработано в России, а 57% уже перешли на отечественные ИТ-продукты в 2022 г., об этом свидетельствуют данные исследования* аналитического агентства A2:Research.

Изменения 2022 г. повлияли на каждую сферу экономики, и бизнес не стал исключением. Российские предприниматели рассказали, что сильнее всего на их работе отразились логистические проблемы (28%), рост цен (22%) и уход зарубежных компаний (22%). Преодолеть сложности бизнесменам помог поиск путей обхода сложившихся ограничений (34%), пересмотр маркетинговых (18%) и логистических (16%) стратегий.

Уход зарубежных компаний в 2022 г. показал, как важно использовать отечественные ИТ-решения, которые продолжат работу несмотря на санкции. Для большей половины (58%) предпринимателей имеет значение, чтобы ПО было разработано именно в России, а 57% уже перешли на отечественное ПО в 2022 году. Кроме того, 45% владельцев компаний, которые используют иностранные ИТ-решения, уже изучают предложения российских вендоров.

Пользователи зарубежного ПО для бизнеса поделились, с какими сложностями в работе ПО они столкнулись в 2022 году. Половина респондентов отметила проблемы с продлением лицензии, 32% — проблемы с технической поддержкой, 31% — с оплатой обслуживания, а каждый десятый пожаловался на отсутствие стабильной работы такого ПО в 2022 г.

Предприниматели, использующие отечественное ПО, отмечают его привлекательную стоимость (51%), простоту использования (28%), высокую эффективность в сравнении с зарубежным ПО (19%). Более того, 28% остаются уверены, что ПО продолжит работать несмотря на санкции.

В 2022 г. каждый четвертый управленец столкнулся с проблемами в логистике. Для минимизации рисков в кризис важно уделять должное внимание работе с цепями поставок. Правильное управление позволяет повысить эффективность производства, сократить издержки, оптимизировать запасы и улучшить качество продукции. Пока только у 18% предпринимателей процесс планирования в цепях поставок автоматизирован, еще 24% — намерены сделать это в течение ближайших трех лет.

Основными барьерами для цифровизации планирования российские предприниматели считают: высокую стоимость внедрения специального ПО (24%), необходимость переобучать сотрудников (22%), еще 22% опрошенных не доверяют технологиям и предпочитают, чтобы большая часть работы была выполнена людьми.

«Импортозамещение в области технологий стало — одним из приоритетов для государства и бизнеса в 2022 г. Российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок существуют уже несколько лет, однако активный интерес к ним стал появляться только в прошлом году. Подобные отечественные решения успешно конкурируют и даже превосходят западные аналоги по точности прогноза, времени внедрения, качестве поддержки. Действительно, ранее компании преимущественно предпочитали зарубежные ИТ-решения, но по итогу в выигрыше остались те бизнесы, что использовали российское ПО ранее и им не нужно тратить силы и время на оперативную перестройку бизнес-процессов», – сказал Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI, компании-разработчика цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise.

«Уход зарубежных вендоров затронул ПЭК в меньшей степени, так как 87% ИТ-продуктов компании изначально построены на российском ПО. Все важные для нашего бизнеса сервисы работают в собственном цифровом контуре, не зависят от внешних ИТ-платформ и облачных хранилищ. Что касается отрасли логистических услуг в целом, то доля отечественных складских систем уже составляет в среднем 70%, транспортных и мультимодальных — не более 20%. На рынке представлены качественные отечественные аналоги, поэтому компании активно переходят на них», – отметил Александр Майер, ИТ-директор компании ПЭК.

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«У отечественного ПО очень хорошие перспективы развития и высокая степень эффективности для бизнеса. В Boxberry процесс постепенного перехода на российское ПО уже запущен. В компании прежде всего планируется заменить на отечественные аналоги серверное/системное ПО (ОС, БД и системы ИБ), а в перспективе — инструментальные средства управления разработкой ПО. В ряде случаев препятствием является стоимость, а иногда и недостаточная зрелость функционала», — сказал Станислав Чегодаев, ИТ-директор Boxberry.

«Наша компания длительное время разрабатывает собственное программное обеспечение, которое используется для функционирования бизнес-процессов. Этому способствовал низкий уровень развития ИТ-решений на стыке медицины и розницы, характерный для всего мира. Однако, сторонними решениями отечественной, и зарубежной разработки мы также пользовались. После ввода ограничений мы оперативно заменили иностранное ПО на российское, там где было необходимо. При импортозамещении ПО столкнулись с двумя барьерами: стоимость, которая значительно повысилась после ухода международных вендоров, и ограниченный ассортимент. Полагаю, что некоторым иностранным вендорам будет непросто возвращаться на российский рынок, доверие ко многим компаниям подорвано из-за одномоментной приостановки обслуживания своих сервисов», — считает Владимир Федин, ИТ-директор «Инвитро».

После автоматизации процесса планирования 31% представителей бизнеса отметили увеличение прибыли, 26% — у сотрудников освободилось время для решения других задач, 24% уменьшили издержки в компании.

*В опросе приняли участие 1200 предпринимателей и руководителей в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — города с населением от 1 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 г.

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