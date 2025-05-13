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Т2 Т2 Мобайл Bercut DataMapper


Компания Bercut разработала гибкий инструмент для визуального сопоставления и преобразования данных различных форматов — DataMapper. Продукт является отчуждаемым, то есть независимым от любых платформ, и позволяет быстро настраивать мэппинг данных, минимизировать ошибки и сократить затраты на интеграции.  


13.05.2025 Bercut выпустил low-code продукт для ускоренного преобразования данных разных форматов  2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 181 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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