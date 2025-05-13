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Т2 Т2 Мобайл Bercut DataMapper
Компания Bercut разработала гибкий инструмент для визуального сопоставления и преобразования данных различных форматов — DataMapper. Продукт является отчуждаемым, то есть независимым от любых платформ, и позволяет быстро настраивать мэппинг данных, минимизировать ошибки и сократить затраты на интеграции.
|13.05.2025
|Bercut выпустил low-code продукт для ускоренного преобразования данных разных форматов 2
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
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