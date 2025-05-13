Компания Bercut разработала гибкий инструмент для визуального сопоставления и преобразования данных различных форматов — DataMapper. Продукт является отчуждаемым, то есть независимым от любых платформ, и позволяет быстро настраивать мэппинг данных, минимизировать ошибки и сократить затраты на интеграции.