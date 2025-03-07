Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170241
ИКТ 13255
Организации 10401
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25212
Персоны 72870
География 2761
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2585
Мероприятия 843

Телевинов Сергей


07.03.2025 Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД» 1
27.08.2024 IVA Technologies заявила о готовности заменить продукты от Microsoft 2
12.07.2024 IVA Technologies и «РусГидро» заключили партнерское соглашение 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность 1
20.07.2017 «АйТеко» и TmaxSoft представили решение OpenFrame для переноса приложений с мейнфреймов 1
22.02.2017 Программный комплекс «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» включен в реестр отечественного ПО 1
18.04.2016 «Ай-Теко» протестировала ПАК «ЕС2015-Терем» на дисковом массиве Infinidat 1
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
03.09.2015 «Ай-Теко» и Infinidat представят СХД для сверхбольших массивов данных на российском рынке 1
31.03.2015 «Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование» 1
13.01.2015 «Ай-Теко» создала концепцию ИТ-инфраструктуры для блока разведки и добычи «Газпром нефти» 1
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента 1
05.12.2006 AMD крушит конкурентов в рейтинге чипмейкеров 1
09.06.2006 Intel меняет стратегию 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 3

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Телевинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 8
Теко НПК 430 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 241 5
Intel Corporation 12231 3
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 3
Терем 65 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 2
Infinidat 32 2
Broadcom - VMware 2381 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
SAS Institute 977 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8787 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 62 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Газинформсервис - ГИС 283 1
Samsung Electronics 10299 1
Nvidia Corp 3516 1
AMD - Advanced Micro Devices 4257 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Oracle Corporation 6720 1
Toshiba Corporation 2931 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 432 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
Цифра ГК 2444 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
К2Тех 138 1
Microsoft Corporation 24695 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Газпром нефть 625 1
Ренессанс Страхование 162 1
Транснефть 302 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Газпром ПАО 1347 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6161 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21364 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13880 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6780 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12636 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20928 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11149 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25584 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11711 2
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 341 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 2
Пропускная способность - Bandwidth 1758 2
Mainframe - Мейнфрейм 266 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15864 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8132 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7133 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10031 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 788 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1192 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 302 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 308 1
Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 3
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 77 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1349 2
Infinidat InfiniBox - СХД 17 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 2
Айтеко - Аналитический курьер 7 2
ХайТэк - ВКурсе 21 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
HPE ProLiant 399 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Intel Itanium 628 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
IBM Mainframe z/OS 53 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
TmaxSoft OpenFrame 9 1
Brocade SAN Fabric 7 1
HPE ServiceGuard 21 1
Fujitsu M - серия серверов 9 1
Fujitsu SCi500 - ленточная библиотека 2 1
Helios IT-Operator - HELiOS Fortice 15 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 1
Intel Xeon Woodcrest 18 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 789 1
Intel Itanium Montecito 35 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Apple iPhone 6 4862 1
InfoWatch Security Appliance - IWSA 3 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 12 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
HPE Peer Persistence 8 1
Broadcom - VMware vSphere 565 1
Red Hat oVirt 43 1
Айтеко i-Конто 12 1
HPE 3PAR 102 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
Рабкин Александр 5 2
Кравченко Константин 90 1
Рева Андрей 9 1
Зенкин Денис 262 1
Гурин Олег 9 1
Лупанов Вячеслав 9 1
Олинов Владислав 9 1
Никонов Евгений 7 1
Гнездилов Андрей 17 1
Денисов Виталий 3 1
Лукьянов Виктор 1 1
Симонов Евгений 3 1
Бессонов Виталий 1 1
Бакаев Алексей 1 1
Кривобородов Василий 1 1
Королев Станислав 1 1
Киреев Леонид 1 1
Крюкова Ирина 1 1
Осипова Елена 2 1
Беляков Денис 7 1
Алферов Валерий 1 1
Сергеев Валентин 1 1
Касатин Иван 1 1
Винниченко Василий 1 1
Тимохин Семён 4 1
Савельев Владимир 1 1
Юрьев Игорь 1 1
Беленький Александр 36 1
Черных Федор 1 1
Коротков Антон 1 1
Корытов Иван 1 1
Зельдец Игорь 22 1
Хомяков Сергей 45 1
Делицын Леонид 129 1
Кулашова Анна 46 1
Суворов Андрей 45 1
Кац Роман 1 1
Харизов Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
Израиль 2740 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 1
Европа Восточная 3099 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 136 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 21 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Мичуринск 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8634 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 2
Закон Мура - Moore's law 206 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3981 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1749 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6204 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2330 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2354 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4702 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6013 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2421 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 498 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 22 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
Открытые системы ИД 174 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3562 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
IHS iSuppli 397 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще