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Телевинов Сергей
Телевинов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабкин Александр 5 2
|Кравченко Константин 90 1
|Рева Андрей 9 1
|Зенкин Денис 262 1
|Гурин Олег 9 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Олинов Владислав 9 1
|Никонов Евгений 7 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Денисов Виталий 3 1
|Лукьянов Виктор 1 1
|Симонов Евгений 3 1
|Бессонов Виталий 1 1
|Бакаев Алексей 1 1
|Кривобородов Василий 1 1
|Королев Станислав 1 1
|Киреев Леонид 1 1
|Крюкова Ирина 1 1
|Осипова Елена 2 1
|Беляков Денис 7 1
|Алферов Валерий 1 1
|Сергеев Валентин 1 1
|Касатин Иван 1 1
|Винниченко Василий 1 1
|Тимохин Семён 4 1
|Савельев Владимир 1 1
|Юрьев Игорь 1 1
|Беленький Александр 36 1
|Черных Федор 1 1
|Коротков Антон 1 1
|Корытов Иван 1 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Делицын Леонид 129 1
|Кулашова Анна 46 1
|Суворов Андрей 45 1
|Кац Роман 1 1
|Харизов Георгий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Открытые системы ИД 174 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
|IHS iSuppli 397 1
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